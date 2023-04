Pokémon GO: Souvenirs – Das steckt hinter den seltenen Gegenständen

Von: Daniel Neubert

In Pokémon GO können die Spieler mit dem Kumpel-Pokémon Souvenirs finden. In der Souvenir Liste verraten wir, welche Items es gibt und was sie besonders macht.

San Francisco – In Pokémon GO geht es seit jeher ums sammeln. Neben den unterschiedlichen Monstern gibt es verschiedene Abzeichen, Trophäen und Items, die die Spieler finden können. Seit 2019 gibt es die sogenannten „Souvenirs“, die mit der Überarbeitung des Kumpel-Systems ins Spiel kamen.

ingame.de erklärt, wie Souvenirs gefunden werden können und welchen Nutzen diese Gegenstände im Spiel haben.

Souvenirs in Pokémon GO sind in erster Linie reine Sammelgegenstände. Sie haben für euch keinen besonderen Nutzen und wirken sich nicht auf das Spielgeschehen in Pokémon GO aus. Allerdings erhalten Spieler wie beim Fund von Geschenken ein Bonusherz für den Tag, an dem sie das Souvenir bekommen. Souvenirs nehmen übrigens keinen Platz im Inventar ein, die Trainer können so viele sammeln, wie sie möchten.