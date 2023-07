„Euch ist klar, dass ihr nur Pokémon spielt?“ – Fans von Pokémon GO starten Krieg um Community

In Pokémon GO soll es eigentlich darum gehen, mit anderen gemeinsam Spaß zu haben und als Community-Events zu erleben. Doch einigen Spielern geht es um mehr.

San Francisco – Auch wenn in der virtuellen Welt von Niantics Mobile-Spiel in erster Linie Harmonie und Eintracht herrscht, so gilt das leider nicht unbedingt auch für die Welt, in der Menschen gemeinsam Pokémon GO zusammen spielen. Diese Erfahrung musste jetzt ein Spieler machen, der einige Zeit in einer Spielergruppe einer brasilianischen Kleinstadt verbrachte. Doch inzwischen ist die Gruppe entzweigebrochen und beide Seiten verfeindet. Auf Reddit versuchen dem Spieler jetzt Poké-Fans rund um den Globus zu helfen, doch die Situation scheint aussichtslos.

„Euch ist klar, dass ihr nur Pokémon spielt?“ – Zwei Fangruppen starten erbitterte Feindschaft

Worum geht es? In der Regel handelt es sich bei Pokémon GO um ein Spiel, das Menschen zusammenbringen und ihnen gemeinsam an der frischen Luft Freude bereiten soll. Doch in einer kleinen, brasilianischen Stadt scheint dieser Gedanke nach hinten losgegangen zu sein.

Auf Reddit berichtete jetzt ein User davon, wie aus einer vormals kleinen Gruppe von Spielern zwei verfeindete Parteien entstanden. Diese Gangs kämpfen jetzt in der Stadt um neue Mitglieder für ihre Gruppen sowie eine Vormachtstellung in der Stadt. In seinem Text zeichnet der User einen langen Weg einer Community, die in zwei Splittergruppen aufgeteilt hat und das Spiel inzwischen zu ernst zu nehmen scheint. Den entsprechenden Post auf Reddit haben wir hier direkt unten eingebunden.

Niantics „Ambassador-Programm“ gießt Öl ins Feuer: Doch damit nicht genug, laut dem langen Post im Reddit-Forum soll der Streit zwischen den Gruppen weiter eskaliert sein, als Niantic ankündigte, auch das neue „Ambassador“-Programm für diese Region in Brasilien zugänglich zu machen. Dabei kürt Niantic offizielle Personen, die aktiv Communitys aufbauen und beim Organisieren lokaler Events helfen. Laut dem Verfasser des Posts scheinen beide Gruppen jetzt erbittert zu versuchen, diesen Titel für sich zu gewinnen, um als „offiziell“ zu gelten. Eine Lösung des Konflikts scheint offenbar aber eher nicht in Sicht.

„Euch ist klar, dass ihr nur Pokémon spielt?“ – Diese Tipps gibt die Community im Netz

Das sagt die Community: In den Kommentaren äußern sich viele Spieler verwundert über diese Entwicklung der beiden verfeindeten Communitys. Neben einigen gut gemeinten Ratschlägen lesen sich vor allem Kommentare, die den beiden Gruppen kindisches Verhalten unterstellen.

Nuggetzfan schreibt: „Euch ist klar, dass ihr nur Pokémon spielt, oder?“

„Euch ist klar, dass ihr nur Pokémon spielt, oder?“ Dominating14: fügt hinzu: „Es ist nur ein Spiel, das Drama definitiv nicht wert. Aber es ist wirklich schade, dass es manchmal unmöglich ist, anderen Menschen das auch bewusst zu machen.“

„Es ist nur ein Spiel, das Drama definitiv nicht wert. Aber es ist wirklich schade, dass es manchmal unmöglich ist, anderen Menschen das auch bewusst zu machen.“ Darnruski schreibt: „Das Ambassador-Programm ist nicht auf eine Person pro Stadt beschränkt. Beide Communitys können als Botschafter zugelassen werden, sofern Sie die Anforderungen erfüllen und die Prüfungen bestehen. Die Größe einer Stadt ist auf der ganzen Welt unterschiedlich. Wenn Ihre Stadt groß genug ist, um zwei Gemeinden zu haben, die in unterschiedlichen Gegenden Gastgeber sind, können Sie beide genehmigt werden.“

