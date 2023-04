Pokémon GO: Trainer betteln verzweifelt bei Niantic – Greifen zum letzten Mittel

Von: Daniel Neubert

Teilen

Pokémon GO: Trainer betteln verzweifelt bei Niantic – Greifen zum letzten Mittel © Unsplash.com / Niantic / Reddit / ingame.de (Montage)

Kürzlich wurde bekannt, dass in Pokémon GO Preise für Fern-Raids massiv verteuert und eingeschränkt werden. Verzweifelt wendeten sich die Fans per Brief an Niantic.

San Francisco – Es gibt Neuigkeiten in der Kontroverse um Pokémon GO. Seit letzter Woche ist bekannt, dass der Entwickler Niantic die Preise für die Fern-Raid-Pässe um etwa das doppelte erhöhen wird. Außerdem soll diese Funktion stark eingeschränkt werden, damit die Spieler wieder mehr vor Ort an den Raids teilnehmen. Die Fans reagierten darauf wütend und enttäuscht, in den sozialen Medien herrschte ein Shitstorm. Jetzt wendete sich die Community mit einem offenen Brief an Niantic, um mit dem Studio ins Gespräch zu kommen.

ingame.de erklärt im Artikel die Hintergründe zur Kontroverse zwischen den Fans und dem Entwickler hinter Pokémon GO

Mehr zum Thema Pokémon GO: Trainer betteln verzweifelt bei Niantic – Greifen zum letzten Mittel

Im Zuge der Corona-Pandemie 2020 etablierte Niantic in Pokémon GO die sogenannten Fern-Raids. Trainern wurde es damit gestattet, auch über weite Distanzen an Raids teilzunehmen.