Pokémon Karten: Seltenes Pikachu wechselt für waghalsige Summe den Besitzer

Von: Jonas Dirkes

Für dekadente 300.000 Dollar wechselte nun eine selten Pokémon Karte den Besitzer. Das sogenannte Trophy Pikachu gab es nur als Preis eines Turniers.

Hamburg – Wie viel Geld wäre man bereit, für eine Sammelkarte auszugeben? Für einige Sammler scheint es bei bedrucktem Papier kein Halten zu geben und ohne zu zögern wird dann schonmal die Geldklammer gezückt. Einer dieser Kollektoren hat jetzt aber den Vogel, oder vielleicht eher die Ratte, abgeschossen: Für eine seltene Pokémon Karte, die ein Pikachu zeigt, zahlte er schlappe 300.000 Dollar.

Name Pokémon-Sammelkartenspiel Erste Veröffentlichung 1996 Mindestalter 10 Serie Pokémon Herausgeber Nintendo, Wizards of the Coast, Hasbro Genre Sammelkartenspiel

Pokémon Karten: Dieses seltene Pikachu wurde für 300.000 Dollar verkauft

Warum ist die Pokémon Karte so besonders? Bevor jetzt die eigene Sammlung durchwühlt wird, müssen wir leider Entwarnung geben. Bei der Pokémon Karte, die für 300.000 Dollar den Besitzer wechselte, handelte es sich um kein gewöhnliches Exemplar, dass sich in normalen Bosster-Packs zu ziehen gab. Hier in Deutschland dürfte wohl niemand im Besitz der seltenen Karte sein. Vielmehr ist Trophy Pikachu, wie die Karte genannt wird, eine Pokémon Karte, die nur an Gewinner des ersten TCG-Turniers im Jahr 1997 ausgegeben wurde.

Pokémon: Diese Karte wurde für 300.000 Dollar verkauft © PSA | The Pokémon Company

Wer also nicht zufällig damals das Pokémon Sammelkartenspiel auf Turnierniveau in Japan gespielt hat, der wird vermutlich nicht im Besitz eines Trophy Pikachus sein. Zudem wurde die Karte laut Angaben von PSA, einem Spezialisten für das sogenannte Graden, also der Wertbestimmung seltener Sammelkarten, nur 100 Mal von der Pokémon Company in den Druck gegeben. Die Karten sind zusätzlich auf den im Turnier erreichten Platz angepasst. Das kürzlich für 300.000 Dollar versteigerte Trophy Pikachu, war die Sammelkarte, die der Drittplatzierte des Turniers erhielt.

PSA gradete den Zustand der Karte mit einer 8. Damit ist das verkaufte Trophy Pikachu das derzeit am besten erhaltene und der Öffentlichkeit bekannte Trophy Pikachu – was in Teilen den waghalsigen Verkaufspreis der Karte erklärt. Seit einigen Jahren durchleben Pokémon Karten eine wahre Renaissance: Streamer wie Logan Paul steckten ein kleines Vermögen in die begehrten Pokémon Karten. In Amerika versuchte sogar ein listiger Mitarbeiter wertvolle Holo-Karten nach dem Druck abzugreifen und weiterzuverkaufen.