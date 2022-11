MW2: Top 10 beste Waffen – Diese Setups sind selbst den Profis zu stark

Von: Janik Boeck

Modern Warfare 2: Der Bodenkrieg-Modus (Ground War) mit seinen groß angelegten Gefechten ist wieder dabei © Activision

Modern Warfare 2 bietet ein riesiges Arsenal. Einige Knarren sind sogar so stark, dass Profis sie bannen. Das sind die Top 10 besten Waffen.

Santa Monica, Kalifornien – Modern Warfare 2 ist da und begeistert Fans weltweit. Nach den ersten Wochen des Ausprobierens haben nun einige Experten die wohl besten Waffe für den MW2-Multiplayer gefunden. Einige davon sind so stark, dass sie per Gentlemans Agreement in der CDL (Call of Duty League) von den Profis gebannt wurde.

ingame.de verrät die Top 10 besten Waffen in Modern Warfare 2.

Die Meta-Setups stammen vom YouTuber und CoD-Experten IceManIsaac. Dieser hat sie in einem Video vorgestellt. Er habe die besten Waffen über dutzende Stunden hinweg getestet, indem er mit und gegen Profis der CDL gespielt hat.