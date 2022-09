PS Plus: Extra und Premium werden erweitert – Neue Gratis-Spiele im September

Von: Janik Boeck

PS Plus Extra und Premium werden im September 2022 erweitert. Der Spielekatalog vom Sony-Abo bekommt Zuwachs. Diese Kracher kommen dazu.

San Mateo, Kalifornien – In PS Plus warten monatlich neue Gratis-Spiele für Abonennten. Mit der Überarbeitung des Service hat Sony allerdings auch einen großen Spielekatalog für PS Plus Premium und PS Plus Extra hinzugefügt. Damit den Fans hier nicht die Beschäftigung ausgeht, wird auch dieser Katalog regelmäßig erweitert. Nun kommen echte Hits für PS4 und PS5 hinzu.

ingame.de verrät, welche Spiele in den Katalog von PS Plus Extra und Premium im September 2022 aufgenommen werden.

Am 31. August wurden die neuen PS Plus Gratis-Spiele für September 2022 angekündigt. Die drei neuen Titel sind nicht unbedingt das, was man sich unter AAA-Titel vorstellt, die Auswahl ist jedoch solide. Wer fette Blockbuster-Action möchte, kann sich aber über die neuen Spiele freuen, die in PS Plus Extra und Premium im September kommen.