PS Plus Gratis-Spiele 2022 – So viel Geld hat man im Abo gespart

Von: Janik Boeck

PS Plus 2022: Jahresrückblick – so viel Geld hat man gespart © Sony / Unsplash (Montage)

Die PS Plus Gratis-Spiele werden jeden Monat aufs Neue kritisiert. Lohnt sich das Abo dann überhaupt? So gut waren die Games und so viel hat man 2022 gespart.

Hamburg – Sony beschenkt Abonnenten von PS Plus monatlich mit Gratis-Spielen. Weil es immer irgendwas zu meckern gibt, stehen die Games auch jeden Monat in der Kritik. Mal sind sie nicht teuer genug, mal sind sie nicht gut genug und ohnehin waren die Gratis-Games früher viel besser.

ingame.de macht den Check der PS Plus Gratis-Spiele 2022 und verrät wie gut die Spiele waren und wie viel Geld man sparen konnte.

