PS Plus: Neuer Leak für Gratis-Spiele Februar 2023 kurz vor der Bekanntgabe

Von: Philipp Hansen

Teilen

PS Plus: Neuer Leak für Gratis-Spiele Februar 2023 kurz vor der Bekanntgabe © Sony

Die neuen PS-Plus-Spiele im Februar 2023 sind geleakt. Ein Insider verrät, welche 4 Titel im neuen Monat für PS5 und PS4 kostenlos ins Abo kommen.

San Mateo – Eigentlich spendiert Sony jeden Monat drei Gratis-Spiele für Abonnenten von PS Plus. Im Februar 2023 wollen es aber sogar vier Games sein, die im Essential-Abo auf die Spieler warten. Ein Leaker verrät auf Twitter, auf welchen wilden Genre-Mix ihr euch im nächsten Monat freuen dürft.

ingame.de verrät, was am neuen PS Plus Leak alles dran ist:

Die Chancen auf die Echtheit der geleakten PS-Plus-Gamers stehen hoch. Genau wie im Januar 2023 hat @BillbilKun die PS-Titel verraten. Mafia wird schon länger als einer von 9 Blockbustern genannt, der 2023 zu PS Plus kommen soll.