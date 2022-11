God of War Ragnarök bei PlayStation Plus Premium: Können Abonnenten es direkt zum Release spielen?

Von: Ömer Kayali

„God of War Ragnarök“ ist im November endlich auf PS5 und PS4 erschienen. Ist das Spiel zum Release auch über PlayStation Plus Premium spielbar?

Kratos und Atreus prügeln sich in „God of War Ragnarök“ wieder durch die nordische Mythologie. Fans haben sich lange auf den Release des Spiels gefreut und endlich ist es so weit. Vier Jahre nach dem ersten Abenteuer in Midgard geht es nun fast nahtlos weiter. Die bisherigen Reviews zu „God of War Ragnarök“ fallen grandios aus und der Titel dürfte sich mit „Elden Ring“ ein Duell um die Game of the Year-Auszeichnung 2022 liefern. Für PlayStation-Spieler handelt es sich im Prinzip um einen Pflichtkauf – es sei denn, das Spiel ist im PlayStation Plus Premium-Abo integriert. Ist es das?

„God of War Ragnarök“: So steht es um die PS Plus Premium-Verfügbarkeit

„God of War Ragnarök“ setzt Kratos Abenteuer in der nordischen Mythologie fort. © Sony Santa Monica Studio

PlayStation Plus Premium ist Sonys Antwort auf den Xbox Game Pass. Darin sind zahlreiche Titel von Sonys eigenen und externen Studios enthalten. Neben dem „God of War“ von 2018 sind das auch „Spider-Man“, „Spider-Man: Miles Morales“ oder auch „Ghost of Tsushima – allesamt PlayStation-Exklusivtitel. Daher sollte auch „God of War Ragnarök“ im Premium-Abo verfügbar sein, möchte man meinen. Doch leider ist das nicht der Fall – zumindest noch nicht.

Denn PS Plus Premium hat einen entscheidenden Nachteil gegenüber Microsofts Pendant, dem Xbox Game Pass: Sogenannte Day One Releases – Spiele, die zum Release-Tag direkt verfügbar sind – gibt es bei Sonys Gaming-Abo nicht. Das ist sicherlich einer der Gründe, weshalb seit der Einführung der neuen PS Plus-Optionen im Juni 2022 fast zwei Millionen User abgesprungen sind (via VGC). Früher oder später wird „God of War Ragnarök“ sicherlich ebenfalls bei PS Plus Premium landen, allerdings wird das erst eine gewisse Zeit nach der Veröffentlichung sein. Wann genau das sein wird, ist derzeit unklar – ebenso, ob „God of War Ragnarök“ auf PC erscheinen wird. Denn Sonys Strategie ist, zunächst möglichst viel Geld durch die Verkäufe des Spiels zu verdienen, bevor es „gratis“ PS Plus-Abonnenten zur Verfügung gestellt wird.