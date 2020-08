PS5: Weiteres Event im August geplant - verrät Sony den Preis & Release-Termin?

Playstation 5

+ © Sony Sony plant im August wohl ein weiteres PS5-„State of Play“. © Sony

Sony hat für den 6. August ein „State of Play" angekündigt, in dem weitere Spiele für die PS5 präsentiert werden. Doch einem anonymen Insider zufolge steht noch ein weiterer Termin diesen Monat an.

Sony hat für den 6. August eine „State of Play“-Präsentation angekündigt.

Das Unternehmen hat im Vorfeld klargestellt, dass der Preis, das Release-Datum und der Starttermin für die Vorbestellungen an diesem Tag nicht thematisiert werden.

Doch einem anonymen Playstation-Mitarbeiter zufolge wird im August noch ein weiteres PS5-Event stattfinden, bei dem Sony diese Infos der Öffentlichkeit preisgibt.

Noch 2020 werden PS5* und Xbox Series X* auf den Markt kommen - also in weniger als fünf Monaten. Doch noch immer fehlen viele Details zu den Next-Gen-Konsolen. Sony und Microsoft halten Informationen zum Release-Datum, Preis und Vorverkauf noch zurück. Und keines der beiden Unternehmen hat einen Zeitrahmen genannt, wann wir mit offiziellen Ankündigungen rechnen können. Aber da die neuen Konsolen während der Weihnachtssaison erscheinen sollen, ist es naheliegend, dass diese bald bevorstehen dürften. Das hat nun ein anonymer Playstation-Mitarbeiter bestätigt.

PS5: Zweites Event soll im August stattfinden

In den letzten Wochen machten Gerüchte die Runde, dass Sony für Anfang August ein Event plant, bei dem unter anderem Details zum Start der Vorbestellungen verraten werden. Das "State of Play" wurde für den 6. August mittlerweile offiziell bestätigt. Doch Sony hat die Spekulationen um das Event mitbekommen und im Vorfeld klargestellt, dass es an diesem Termin ausschließlich um neue Spiele-Ankündigungen von Third-Party-Studios gehen wird.

+ Die PS5 erhält auch eine günstigere Digital-Edition ohne Blu-Ray-Laufwerk. © Sony

In einem Bericht über Sonys aktuellen Finanzbericht von Bloomberg heißt es jedoch, dass noch ein weiteres Event im August geplant sei. Darin wird ein anonymer Playstation-Mitarbeiter zitiert, der verrät, dass Sonys nächste große Ankündigung bezüglich der PS5 in diesem Monat ansteht. Der Bericht enthielt keine weiteren Details darüber, aber er deutet an, dass das zweite Event in etwa die selbe Größenordnung haben wird, wie das „Future of Gaming“-Event im Juni, bei dem das Design der PS5 erstmals enthüllt wurde.

Lesen Sie auch: PS5 Vorbestellungen werden wohl nur eingeschränkt möglich sein.

PS5-Release: Produktion liegt laut Sony im Zeitplan

Sony bestätigt im Finanzbericht erneut, dass es trotz der Einschränkungen durch die Coronavirus-Krise zu keinen größeren Verzögerungen bei der PS5 kommen werde. Der Release sei nach wie vor für Ende 2020 geplant, ein konkretes Datum nennt das Unternehmen noch immer nicht. Vermutlich erfahren wir beim zweiten PS5-Event im August mehr - sofern es tatsächlich stattfindet. (ök) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Auch interessant: PS5 oder Xbox Series X? Umfrage-Ergebnisse zeigen klaren Favoriten der Gamer.