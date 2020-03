Experte befürchtet: PS5 und Xbox Series X kommen eventuell erst 2021

Next-Gen

Messen sind schon abgesagt, Spiele könnten verschoben werden und nun auch die Playstation 5 und die Xbox Series X. Zumindest glauben Analysten daran.

PS5 und Xbox Series X sollen zu Weihnachten 2020 kommen.

und sollen zu Weihnachten 2020 kommen. Das Coronavirus könnte den Release aber weit nach hinten verschieben.

Auch Spieleentwickler wären davon betroffen.

Sony schweigt sich zur Playstation 5* aus und das könnte auch noch länger so weiter gehen. Denn die Veröffentlichung der Next-Gen-Konsole sowie der Xbox Series X* könnten verschoben werden. Eigentlich sollten beide Geräte zum Weihnachtsgeschäft 2020 herauskommen. Aufgrund des Coronavirus gehen Analysten aber von einer Verschiebung aus – und zwar auf nächstes Jahr.

Release der PS5 und Xbox Series X droht Verzögerung

Davon gehen die Marktforscher von DFC Intelligence aus. So heißt es in einem aktuellen Bericht: "Die Schlussfolgerung ist, dass das Coronavirus kurzfristig einen großen Einfluss auf die Bereitstellung beider Systeme haben wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eines oder beide Systeme 2020 nicht erscheinen werden. Sollten die Systeme doch in diesem Jahr an den Start gehen, wird das Angebot wahrscheinlich eingeschränkt und die anfängliche Preisgestaltung könnte höher sein als erwartet. Derzeit ist die Wirtschaft in einem beispiellosen Zustand der Unsicherheit. Selbst wenn sich die Situation in wenigen Wochen bessert, wurde die Möglichkeit, ein neues High-End-Spielsystem herzustellen und zu veröffentlichen, bereits stark beeinträchtigt."

Auch Spiele für die Konsolen können sich verzögern

Ob sich die PS5 und die Xbox Series X tatsächlich verzögern werden, muss sich noch zeigen. Weder Sony noch Microsoft haben bislang von einer Verschiebung gesprochen. Aber es dürfte wahrscheinlich sein, dass man in beiden Konzernzentralen die Entwicklung der Corona-Pandemie verfolgt und entsprechende Vorbereitungen trifft.

Sollten sich die beiden Next-Gen-Konsolen tatsächlich verzögern, ist davon auch das ein oder andere Spiel betroffen. Denn einige Entwickler arbeiten an Games, die zusammen mit der PS5 bzw. Xbox Series X erscheinen sollen. Davon dürften vor allem Exklusiv-Titel für die neuen Konsolen betroffen sein.

