PS5 Pro kommt 2024 – Insider bestätigt Entwicklung „mit 100%-iger Sicherheit“

Von: Joost Rademacher

Insider Tom Henderson ist sich über die PS5 Pro absolut sicher. Die Konsole soll 2024 erscheinen und schon bald bei den Entwickler-Studios aufschlagen.

San Mateo, Kalifornien – Knapp zweieinhalb Jahre nach ihrem Release ist die PS5 so richtig angekommen. Die Sony-Konsole ist regelmäßig verfügbar, wer jetzt eine PS5 kaufen will, muss nicht mehr wochen- oder gar monatelang auf den nächsten Online-Verkauf warten und hoffen. Das Gerangel um die PS5 könnte 2024 aber erneut beginnen, denn ein bewährter Insider ist sich sicher: Die PS5 Pro ist in Entwicklung und könnte schon nächstes Jahr in den Regalen landen.

Name der Konsole PlayStation 5 (PS5) Hersteller Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ Stationäre Spielkonsole Generation 09. Konsolengeneration Speichermedium Blu-Ray, SSD Release 19. November 2020

PS5 Pro: Konsole ist in Arbeit – Entwickler-Modelle sollen dieses Jahr noch rausgehen

PS5 Pro in Entwicklung: Gerüchte über die PS5 Pro kursieren schon seit dem Release der ursprünglichen PS5 im Jahr 2020. Bis zum Schreiben dieses Artikels hat Sony noch keine öffentlichen Aussagen zu einem Upgrade der Konsole gemacht, dennoch scheint die Pro-Version jetzt praktisch bestätigt zu sein. In einem aktuellen Bericht hat der bekannte Branchen-Insider Tom Henderson erklärt, er sei sich zu 100 Prozent sicher, dass die PS5 Pro in Entwicklung ist. Im März hatte Henderson bereits einmal über die Konsole berichtet.

Wer ist Tom Henderson? Seit 2021 hat Tom Henderson sich zunehmend einen Ruf als besonders zuverlässiger Insider mit guten Quellen erarbeitet. Erste Aufmerksamkeit erhielt der in England lebende Leaker und Journalist mit seinen Enthüllungen zu Battlefield 2042, wo er schon lange vor der Veröffentlichung des Spiels diverse Features und Eckpunkte korrekt nannte. Seitdem hat Henderson sich besonders auf Twitter etabliert. Inzwischen deckt er diverse Gaming-Themen gleichermaßen ab und trifft immer wieder akkurate Aussagen zu Spielen wie Call of Duty oder Grand Theft Auto und zu den Plänen der Konsolenhersteller Sony, Nintendo und Microsoft.

Der frühere Bericht des Insiders zur PS5 Pro wurde von vielen als unglaubhaft abgetan, seitdem scheint sich Hendersons Vorahnung aber nur umso mehr zu bestätigen. Nicht nur sei die PS5 Pro in Arbeit, die ersten Modelle des technischen Upgrades sollen ihm zufolge schon in wenigen Monaten bei Sonys hauseigenen Entwickler-Studios ankommen. Third-Party-Entwickler sollen diese „Dev-Kits“ noch vor Ende des Jahres erhalten.

PS5 Pro kommt 2024 – Insider bestätigt Entwicklung „mit 100%-iger Sicherheit“ © Sony (Montage)

Wann soll die PS5 Pro erscheinen? Auch zum Release der PS5 Pro hat Henderson eine Angabe gemacht, auch wenn diese nicht in Stein gemeißelt scheint. Im selben Bericht datierte der Insider das Erscheinungsdatum der Konsole auf das vierte Quartal des Jahres 2024. Er gab aber an, dass es sich dabei um ein vorläufiges Datum handle, Veränderungen sind hier jederzeit möglich, solange Sony die PS5 Pro nicht selbst ankündigt.

PS5 Pro: Weitere Modelle und Ankündigungen geplant – PS5 „Slim“ noch 2023 erwartet

Weitere PS5 soll schon 2023 kommen: Tom Henderson hat in seinem Bericht noch von weiterer Hardware aus der PlayStation-Familie berichtet. Auch ein neues Modell der Standard-PS5 erwartet er noch in diesem Jahr. Diese neue PS5 soll nicht direkt ein „Slim“-Modell, sondern praktisch identisch mit der PS5 sein. Der große Unterschied würde aber in einem herausnehmbaren (optinalen) Disc-Laufwerk liegen. Für den Release rechnet er aktuell mit September 2023.

Sony soll diversen Berichten zufolge eine neue Showcase-Präsentation für die PS5 im Mai 2023 planen. Neben frischen Ankündigungen von PS5-Titeln erwarten viele, inklusive Tom Henderson, auch die Enthüllung des neuen PS5-Modells und weiterer PlayStation-Hardware.