PS5 Pro: Konsole offenbar in Arbeit – Insider nennt Release-Zeitraum

Von: Joost Rademacher

Teilen

Über die PS5 Pro gab es in den vergangenen Jahren wiederholt Gerüchte. Jetzt packt ein namhafter Insider aus: Die Konsole sei definitiv in Arbeit.

San Mateo, Kalifornien – Nachdem Fans die PS5 jahrelang nur mit Glück und gutem Timing kaufen konnten, ist die aktuelle Sony-Konsole inzwischen ziemlich zuverlässig verfügbar. Kaum halten aber viele bislang glücklose Zocker ihre Konsole in Händen, da ist schon das nächste Modell auf dem Weg. Gerüchte über ein Pro-Upgrade gibt es schon seit Release der PS5, jetzt hat sich aber auch ein namhafter Insider zur PS5 Pro geäußert. Er ist sich sicher: Die Konsole ist in Arbeit und soll noch im nächsten Jahr erscheinen.

Name der Konsole PlayStation 5 (PS5) Hersteller Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ Stationäre Spielkonsole Generation 09. Konsolengeneration Speichermedium Blu-Ray, SSD Release 19. November 2020

PS5 Pro: Konsolen-Upgrade in Arbeit – Insider erwartet Release noch 2024

Das verrät der Insider: Am 14. März 2023 veröffentlichte Branchen-Insider Tom Henderson auf seiner eigenen Website einen exklusiven Bericht zur PS5 Pro. Darin erklärte er, seine Quellen hätten ihm die Arbeit an dem Konsolen-Upgrade bestätigt. Dabei handele es sich aber nicht um eine andere, ebenfalls häufig vermutete, Version der PS5 mit abnehmbarem Disc-Laufwerk. Vielmehr soll es sich hier um eine verbesserte PS5 mit besserer Raytracing-Performance handeln. Auch der Release hat laut Henderson schon einen etwaigen Zeitraum.

Erwarteter Release PS5 Pro: Ende 2024

Sind die Aussagen glaubwürdig? Tom Henderson ist bei Weitem kein unbekannter Name, wenn es um Insider-Informationen und Leaks im Gaming geht. In den vergangenen Jahren hat er immer wieder zuverlässige Informationen zu diversen Spielen geteilt, unter anderem hat er viele Details von Battlefield 2042 schon vor dessen Release enthüllt. Auch zu Spielen wie GTA oder Call of Duty schaltet der Insider sich immer wieder mit relativ akkuraten Informationen ein.

PS5 Pro offenbar wirklich in Arbeit – Insider-Größe verrät sogar Release-Zeitraum © Reddit: stu346 (Montage)

Es ist also gut möglich, dass in Hendersons Aussagen zur PS5 Pro schon jetzt ein wenig Wahrheit steckt, trotzdem sind Leaks immer mit Vorsicht und einem Hauch gesundem Zweifel zu nehmen. Der Insider erklärt außerdem, dass detailliertere Aussagen zu der Konsole noch nicht möglich sind und zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen müssen.

PS5 Pro: Nachfolgekonsole sollte Upgrade zuletzt ausgebremst haben.

PS6 soll bei Pro-Upgrade wohl doch keine Rolle spielen: Die Aussagen von Tom Henderson geben ein völlig anderes Bild ab, als noch im Januar 2023. Zuletzt gab Henderson noch an, dass eine neue Version der PS5 wohl der PS6 weichen solle. Damals hieß es, er habe mehr zur Entwicklung der PS6 als zu einer Pro- oder Slim-Version der aktuellen Konsolengeneration von Sony gehört. Sein aktuelles Wissen scheint diese Annahme also zu widerlegen.

Im neuen Bericht erklärt Henderson jetzt, die nächste Generation der PlayStation-Konsolen würde nicht vor 2028 erscheinen. Der jetzige Konsolenzyklus dürfte also ähnlich ablaufen, wie der von der PS4, was auch den Release von neuen Versionen der PS5 beinhaltet.