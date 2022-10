PS5 Pro: Release kommt näher – Insider will erste Modelle entdeckt haben

Von: Joost Rademacher

PS5 Pro: Release kommt näher – Insider will erste Modelle entdeckt haben © Sony

Ein Insider teilt neue Hinweise zur PS5 Pro. Das Konsolen-Upgrade der aktuellen Sony-Konsole soll schon bei ersten Entwicklerstudios eingetroffen sein.

San Mateo, Kalifornien – Gerüchte und Vermutungen um eine verbesserte Version der PS5 sind etwa so alt, wie die PS5 selbst. Ein Konsolen-Upgrade zur Mitte einer Generation ist bei Sony häufig der Fahrplan, der Release einer PS5 Pro scheint praktisch unausweichlich. Inzwischen dürfte diese PS5 Pro sogar in greifbare Nähe gerückt sein, denn wie ein bekannter Insider mitgeteilt hat, sollen erste Modelle und Entwicklerkits der verbesserten PlayStation schon bei den ersten Entwicklerstudios vorliegen.

Für die aktuellen Informationen zur PS5 hat sich ein namhafter Insider mal ein wenig aus seinem üblichen Metier entfernt. Unter Fans von GTA gilt Tez2 praktisch als Rockstar-Guru, der zu den Releases des Entwicklerstudios regelmäßig aktuelles Wissen und Leaks teilt. Statt GTA 6 hat Tez2 sich zuletzt die PS5 Pro als Ziel genommen und enthüllte etwas, das für einen nahenden Release der Upgrade-PS5 sprechen dürfte.