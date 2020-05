PS5: Aktuelle News, Leaks und Gerüchte zur Next-Gen-Konsole von Sony

Erscheint im Winter 2020

Rund sieben Jahre nach dem Vorgänger soll im Winter 2020 die PS5 erscheinen. Hier finden Sie alle News, Leaks und Gerüchte zur Next-Gen-Konsole von Sony.

Update vom 19. Mai 2020: Die PlayStation 5 könnte vor der Xbox Series von Microsoft erscheinen, wie ein aktueller Leak besagt. Ob die Sony-Konsole bereits im Oktober oder im November erscheinen wird, werden wir in den kommenden Wochen erfahren!

Update vom 18. Mai 2020: PS5 von Notebook in die Tasche gesteckt. Nachdem Epic im Rahmen eines Sony-Livestreams erstmals die Unreal Engine 5 präsentierte, machen sich nun erste Gerüchte zum Leistungshunger der neuen Engine breit. Welche gewagte These ein Mitarbeiter von Epic China aufstellt* und warum Fans der PS5 trotzdem aufatmen können, erfahren Sie auf ingame.de

Update vom 15. Mai 2020: Nun soll eine neue SSD schnelle Leistung auf der PS5 versprechen. Ingame.de berichtet, wie diese SSD sogar Entwickler aus den Socken haut*.

Update vom 14. Mai 2020: Eine Tech-Demo der Unreal Engine 5* zeigt gerade zum ersten Mal die technischen Möglichkeiten der PS5 auf. Die Next-Gen-Grafik beeindruckt und lässt auf einiges hoffen.

Update vom 13. Mai 2020: In einem Geschäftsbericht des letzten Fiskaljahres bestätigt Sony nun erneut den Release der Playstation 5 für das Ende des Jahres 2020. Ingame.de hat alle weiteren PS5-Infos parat, die aus dem Bericht hervorgehen.*

Update vom 12. Mai 2020: Laut dem Analysten und Branchen Insider Michael Pachter soll Sonys PlayStation 5 für einen deutlich höheren Preis* als Microsofts Xbox Series X über die Ladentheken gehen.

Update vom 11. Mai 2020: Sony hält sich mit Informationen rund um die PS5 zurück. Nun haben aber erste Online-Shops schockierende Preise für die Next-Gen-Konsole* gelistet.

Update vom 6. Mai 2020: Gerüchten zu Folge soll Sonys PS5 mit einer Art Netflix für Gamer* aufwarten, bei dem Spieler im PlayStation Store direkten Zugriff auf die jeweiligen Lieblingsspiele erhalten.

Update vom 23. April 2020: Sony bereitet sich auf Gute-Laune-Offensive zum Release der PS5 vor. Nachdem ein ahnungsloser Spieler seine kaputte PS4 zur Reparatur einschickt, erhält er von Sony ein ganz besonderes Päckchen als Antwort. Mit welcher Überraschung die PS4 von der Reparatur zurückkam* und wieso es sich lohnen kann, die alte Konsole vor Start der nächsten Generation reparieren zu lassen, lesen Sie auf ingame.de.

Update vom 20. April 2020: Ein Branchenanalytiker hat sich kürzlich zu Wort gemeldet und nennt einen konkreten Preis für die PS5. In seinem Finanzbericht behauptet er, das Coronavirus habe direkten Einfluss auf die Preispolitik von Sony. Auf ingame.de erfahren Sie, wie teuer die PS5 seiner Meinung nach sein wird* und mit welcher gewagten Prognose er Fans glücklich macht.

Tokio, Japan – Erst im Dezember 2019 feierte die PlayStation ihr 25-jähriges Jubiläum. Seit dem 03. Dezember 1994 stellt der japanische Elektronikkonzern Sony stationäre und tragbare Spielekonsolen her. In Kürze steht mit der PS5* die nächste Iteration der verkaufsstarken Konsolen ins Haus. Noch in diesem Jahr soll es soweit sein, denn das Unternehmen kündigte an, die Next-Gen-Konsole zum Weihnachtsgeschäft 2020 weltweit in die Läden zu bringen.

Damit steht das neue Flaggschiff von Sony in direkter Konkurrenz zur Xbox Series X*, die in diesem Jahr auch für Microsoft eine neue Konsolengeneration einläutet. Doch auch gegen die tragbare Nintendo Switch* muss sich die Heimkonsole des in Tokio beheimateten Konzerns durchsetzen. Die Vorfreude der Fans auf die PS5 ist gigantisch, was Branchen-Insider und andere Eingeweihte immer wieder zu spektakulären Leaks* zu Preis, Leistung und Release der Konsole veranlasst. Diese erhalten weiteres Feuer, weil Sony sich bislang mit Ankündigungen zur Konsole vornehm zurückhält.

