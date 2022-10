PS5-Spiele: Highlights für 2023 – Spider-Man 2, Hogwarts Legacy & Co.

Von: Ömer Kayali

„Marvel‘s Spider-Man 2“ ist einer der spannendsten PlayStation-Exklusivtitel, der 2023 erscheint. © Sony PlayStation/Insomniac Games

2023 wird PlayStation 5-Spielern viel zu bieten haben. Auf welche PS5-Highlights Sie sich freuen können, erfahren Sie hier

Rund zwei Jahre sind vergangen, seitdem die PlayStation 5 auf dem Markt ist. Die Anfangszeit der neuesten Spielekonsole von Sony war jedoch von einigen Problemen begleitet. Denn es war über lange Strecken so gut wie unmöglich, die PS5 zu kaufen, da die Kontingente sehr gering waren – noch immer ist die Konsole nicht durchgehend verfügbar. Für PlayStation-Fans war der Trost, dass es im ersten Jahr noch nicht viele echte PS5-Titel gab und die meisten Games erscheinen ohnehin noch für die Vorgänger-Konsole. Doch mittlerweile sind viele Highlights erschienen und 2023 hat auch einige echte Kracher parat. Die spannendsten Releases des nächsten Jahres sind im folgenden Abschnitt aufgelistet.

PS5-Highlights 2023: Forspoken

„Forspoken“ ist ein actiongeladenes Rollenspiel in einer großen Spielwelt. © Luminos Procutions

Release-Datum 24. Januar 2023 Plattformen PlayStation 5, PC

„Forspoken“ wird ein waschechter PS5-Titel, der nur auf der neuesten PlayStation erscheint und nicht für PS4. In Sachen Performance muss das Spiel daher keine Kompromisse eingehen. Unter dem Projekttitel „Project Athia“ sorgte „Forspoken“ in ersten Demo-Videos für Staunen. Im Januar kommt das Spiel auf den Markt. Es handelt sich um ein Action-Rollenspiel, in dem die Protagonistin Frey mächtige magische Fähigkeiten besitzt und sich schnell und elegant durch die Fantasiewelt Athia fortbewegt.

PS5-Highlights 2023: Dead Space Remake

Das „Dead Space“-Remake ist ein Schmankerl für Sci-Fi-Horror-Fans – und nichts für schwache Nerven. © EA

Release-Datum 27. Januar 2023 Plattformen PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S

Fans haben sich lange ein neues „Dead Space“-Game gewünscht. 2023 bekommen sie immerhin eins in Form eines Remakes des Originals aus dem Jahr 2008. Die Neuveröffentlichung erscheint nur für die Next-Gen-Konsolen und PC und bietet verbessertes Grafik und Gameplay. Der Horror und die gruselige Atmosphäre auf den dunklen Raumstationen werden Spieler garantiert wieder ins Schwitzen bringen. Für Cineasten spannend: „Dead Space“ wird keinerlei Schnitte und Zwischensequenzen zeigen, sodass das gesamte Spiel von Anfang bis Ende nahtlos beendet wird.

PS5-Highlights 2023: Hogwarts Legacy

„Hogwarts Legacy“ wird 2023 endlich erscheinen. © Warner Bros. Interactive Entertainment

Release-Datum 10. Februar 2023 Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch

Nach mehrmaliger Verzögerung wird „Hogwarts Legacy“ im Februar 2023 endlich auf den Markt kommen. Für Harry Potter-Fans ist das Spiel ein Pflichtkauf. Aber auch für alle anderen Gamer ist der Titel einen Blick wert, da es verspricht, ein Rollenspiel mit viel Entscheidungsfreiheit in einer umfangreichen Fantasy-Welt zu werden. Ein Wermutstropfen ist allerdings, dass es kein Quidditch-Minispiel geben wird. Schade!

PS5-Highlights 2023: Marvel‘s Spider-Man

„Spider-Man 2“ erscheint exklusiv für PlayStation 5. © Sony/Insomniac Games

Release-Datum 2023 Plattformen PlayStation 5

Wenn man sich „Spider-Man“ und „Spider-Man: Miles Morales“ ansieht, stellt sich die Frage, wie die Entwickler das noch toppen möchten. Beide Titel sind nicht nur zwei der besten Superhelden-Games, sondern auch zwei der Top-Games für die PlayStation. Der nächste Teil steht für 2023 auf dem Plan, allerdings steht noch kein konkreter Release-Termin fest. Auch sonst ist nicht allzu viel über „Spider-Man 2“ bekannt. Der Trailer verrät, dass der Spinnenmann es mit Venom aufnehmen muss. Fans hoffen derweil auf einen Multiplayer-Modus, in dem Spieler zu zweit als Peter und Miles durch New York City schwingen können. Auch wenn dies naheliegt, haben die Entwickler von Insomniac Games nichts in dieser Hinsicht bestätigt.

PS5-Highlights 2023: Star Wars Jedi Survivor

„Star Wars Jedi: Survivor“ ist die Fortsetzung von „Jedi: Fallen Order“. © EA

Release-Datum 2023 Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

„Star Wars Jedi: Survivor“ wird die Fortsetzung des grandiosen „Jedi: Fallen Order“. Darin wird die Geschichte des Jedi-Überlebenden Cal Kestis weitererzählt. Der Vorgänger war eines der besten „Star Wars“-Videospiele der letzten Jahre, daher ist die Vorfreude bei Fans groß. Zu erwarten ist, dass Spieler wieder verschiedene Planeten bereisen können, wo unterschiedliche Gegner und Rätsel auf Cal Kestis warten. Details zum Gameplay und zu sonstigen Neuerungen sind bislang nicht bekannt.

PS5-Highlights 2023: Assassin‘s Creed Mirage

Mit „Assassin‘s Creed Mirage“ kehrt Ubisoft zu den Wurzeln der Reihe zurück. © Ubisoft

Release-Datum 2023 Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X/S, Xbox One

Nachdem Fans bei den letzten Teilen bemängelt hatten, dass die Reihe zu weit von dem ursprünglichen „Assassin‘s Creed“ abgewichen ist, möchte Ubisoft mit „Assassin‘s Creed Mirage“ wieder zurück zu den Wurzeln. Das heißt, dass das Schleichen wieder eine größere Rolle spielen wird. Darüber hinaus soll „Mirage“ kompakter sein und keine zu ausufernde Story erzählen. Das Setting ist im 9. Jahrhundert in Bagdad angesiedelt. Protagonist ist Basim, der bereits in „Assassin‘s Creed Valhalla“ auftauchte.