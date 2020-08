PS5 vorbestellen: Sony hält sich weiterhin zurück - wann startet der Vorverkauf?

Sonys Next-Gen-Konsole

Die Vorbestellungen für die Playstation 5 sollten demnächst starten. Im vergangenen„State of Play“-Stream gab es noch keine Ankündigung doch Sony plant wohl ein weiteres Event soll im August.

Playstation-Fans warten schon gespannt auf den Start des Vorverkaufs der PS5*.

Mehrere Händler in Deutschland haben die Konsole bereits gelistet und die Vorbestellungen könnten schon bald angenommen werden.

Sony hat nun den Termin für die nächste "State of Play"-Präsentation verraten - doch es gibt eine schlechte Nachricht für alle Ungeduldigen.

Voraussichtlich im November kommt die Playstation 5 auf den Markt. Ein genauer Release-Termin sowie der Verkaufspreis für die Konsole stehen noch immer nicht fest. Sony wird nicht mehr lange mit einer Ankündigung warten und auch die Vorbestellungen dürften in Kürze starten. Wann können wir damit rechnen?

PS5-Vorbestellungen lassen noch auf sich warten

Update vom 07. August 2020: Sony hatte bereits im Vorfeld im Playstation Blog klargestellt, dass es während des „State of Play“-Events am 6. August keinerlei Details zu Vorbestellungen, Veröffentlichungsdaten, Geschäftlichem oder zur Hardware geben wird. Sony hatte die Spekulationen offensichtlich mitbekommen und diesen frühzeitig den Wind aus den Segeln genommen. Eine Ankündigung bezüglich des Starts der Vorbestellungen wurde nicht zum Thema des „State of Play“ und Sony konnte eine potenzielle Welle der Enttäuschung abwenden.

Was hat Sony beim „State of Play“ gezeigt? Statt neuen Infos zu den Vorbestellungen oder zum Preis der Konsole gab es ausschließlich weitere Spiele-Ankündigungen von Third-Party-Studios für die PS5. Gezeigt wurden unter anderem „Crash Bandicoot 4: It‘s about Time“, „Hitman 3 VR“ oder das neue „Hood: Outlaws & Legends“.

Doch Gerüchten zufolge plant Sony noch ein weiteres Event im August. Bei diesem soll es dann endlich Details zum Vorverkauf und zum Preis der Konsolen geben. Eine Ankündigung steht allerdings noch aus.

Falls Sie den „State of Play“-Stream verpasst haben, können Sie ihn hier nachholen:

PS5-Gerücht: Neue Infos zum Vorverkauf beim nächsten PS5-Event

Meldung vom 31. Juli 2020: Im Juni ließ Sony die Katze aus dem Sack. Bei der "The Future of Gaming"-Präsentation stellte das Unternehmen die PS5 sowie eine Reihe von Spielen für die neue Konsole offiziell vor. Einige wichtige Informationen hat Sony jedoch noch zurückgehalten, nämlich den Preis, das genaue Erscheinungsdatum und den Start der Vorbestellungen.

Zu letzterem könnte es schon bald neue Details geben. Mehreren Insidern zufolge werden Sony und Microsoft im August endlich die letzten Infos preisgeben. In Kürze sol auch das nächste PS5-Event stattfinden, wie der Branchen-Analyst Roberto Serrano auf Twitter kürzlich verraten hatte. Er hatte zuvor bereits den Termin für die Juni-Präsentation korrekt genannt. Auch der Journalist Jeff Grubb hat auf seiner Twitter-Liste der anstehenden Games-Events ein Sony „State of Play“-Event für den August vorgemerkt, welches wohl zwischen dem 5. und 11. August stattfinden soll. Serranos Angaben sind konkreter und er nennt sogar eine genaue Uhrzeit: Demnach soll das das Event am 6. August um 22 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Eine offizielle Ankündigung seitens Sony steht allerdings noch immer aus.

Dass es bei dieser Präsentation Neuigkeiten zu den Vorbestellungen geben wird, ist nicht garantiert. Allerdings hatte Sonys Marketing-Chef Eric Lempel zuletzt erklärt, dass Sony die Leute rechtzeitig über den Start des Vorverkaufs informieren wird. Die nächste PS5-Präsentation würde also sich bestens dafür eignen.

PS5: Start der Vorbestellungen wird frühzeitig mitgeteilt

Update vom 20. Juli 2020: Geoff Keighley hat kürzlich im Rahmen des „Summer Game Fests“ während eines Livestreams einen näheren Einblick auf den offiziellen PS5-Controller gewährt. Dabei schaltete er den Marketing-Chef von Playstation, Eric Lempel, zu und befragte ihn auch zu den aufgekommenen Gerüchten über die Vorbestellungen der PS5. Lempels Antwort dürfte für viele, die bereits gespannt auf den Vorverkaufsstart warten, eher enttäuschend sein: „Nein, definitiv nicht jetzt. Wir wissen nicht, wie [diese Gerüchte] entstanden sind, wir hatten nichts damit zu tun.“

Er erklärt zudem, dass die Vorbestellungen nicht ohne jegliche Vorankündigungen starten werden. „Wir lassen es euch wissen, wann die Vorbestellungen starten“, so Lempel. Er habe zudem mitbekommen, dass einige Leute teilweise in Geschäften bereits anstanden, um die Konsole dort vorzubestellen. Lempel fordert die Leute auf, geduldig zu bleiben. „Bitte denkt nicht, dass ihr losrennen und euch anstellen müsst, bevor wir offiziell mitteilen, wie es ablaufen wird.“ Bevor die Vorbestellungen starten, wird Sony dies also mit ausreichend Vorlaufzeit ankündigen.

PS5 vorbestellen: Gerücht lockte zahlreiche Playstation-Fans auf die Händler-Seiten

Ursprüngliche Meldung vom 14. Juli 2020: Playstation-Fans warteten am Montagabend gespannt auf eine Ankündigung von Sony. Gleich mehrere Insider, darunter Jeffrey Grubb von Venturebeat sowie der italienische Analyst Roberto Serrano schrieben auf Twitter, dass Sony den Preis und den Release-Termin Gerüchten zufolge in wenigen Stunden verraten könnte. Die Betonung liegt hier auf dem Wort “könnte“ - denn wie sich im Nachhinein herausstellte, gab es keinerlei Ankündigung von Sony.

Auch das Gerücht, dass der Vorverkauf an diesem Abend möglicherweise schon starten könnte, verbreitete sich wie ein Lauffeuer, stellte sich aber ebenfalls als falsch heraus - allerdings nicht ganz: Denn Sony hat am Montagabend offenbar die letzten Vorbereitungen für den Start der Vorbestellungen getroffen.

PS5 Vorbestellungen könnten schon in Kürze starten

Auf mehreren internationalen Seiten haben die Händler eine eigene Produktseite für die PS5 online gestellt. Auch hierzulande haben unter anderem Amazon, Saturn oder Media Markt die Konsole gelistet. Auf der Produktseite der PS5 werden Preis und Release zwar nicht genannt, aber dafür werden die Features und das Zubehör präsentiert.

+ Mehrere Händler wie Amazon haben bereits eine Produktseite der Playstation 5. © Amazon

Außerdem werden sechs Exklusiv-Titel von Sony gelistet:

Spider-Man: Miles Morales

Horizon Forbidden West

Ratchet & Clank: Rift Apart

Gran Turismo 7

Returnal

Sackboy A Big Adventure

Dass die Produktseite in mehreren Ländern zur gleichen Zeit online gestellt wurde, ist ein klarer Hinweis darauf, dass Sony den Vorverkauf der PS5 schon bald starten möchte. Ob es sich noch um Tage oder Wochen handelt, ist schwer abzusehen. Neuen Gerüchten zufolge möchte Sony den Release vom PS4-Exklusiv-Titel „Ghost of Tsushima“ abwarten und erst Anfang August mit den PS5-Vorbestellungen beginnen. Aber wie das jüngste Beispiel zeigt, sind derartige Gerüchte mit Vorsicht zu genießen. Allzu lange dürfte es bis zum Start des Vorverkaufs nicht mehr dauern. Zum Vergleich: Der Vorverkauf der Playstation 4 startete bereits fünf Monate vor dem Release.

Sony hat die Produktion der PS5 nun stark angekurbelt, doch steht zum Release der Konsole ein großes Problem bevor.

Rubriklistenbild: © Sony