Radeon RX 7900 XTX: AMD geht zum Angriff über

Von: Daniel Neubert

Die neue Radeon RX 7900 XTX von AMD © AMD / ingame.de (Montage)

Nachdem Nvidia mit der RTX 4090 für Begeisterung gesorgt hatte, kündigte AMD ebenfalls neue Hardware an. Ist die neue Karte Konkurrenzfähig?

Santa Clara, Kalifornien – Nach dem erfolgreichen Launch der Nvidia GeForce RTX 4090 war es nur eine Frage der Zeit, bis der konkurrierende Grafikchipsatz-Hersteller AMD sich zu Wort meldete, um in einem eigenen Showcase ebenfalls seine neue Grafikkarten-Generation vorzustellen. Am 03.11.2022 präsentierte die Cheffin von AMD, Lisa Su, die Eckdaten zur neuen Hardware an. Namentlich wurden zwei neue Grafikkarten vorgestellt, die RX 7900 XTX mit 24GB und die RX 7900 XT mit 20GB Videospeicher.

ingame.de verrät im Artikel zur Radeon RX 7900 XTX, ob die Karte der Nvidia RTX 4090 Konkurrenz machen kann.

Die neue AMD RX 7000 Generation setzt auf die Navi-31-GPU, die in einem 5nm (Nanometer) Fertigungsverfahren hergestellt wurde. Neben den 24 GByte GDDR6-Speicher an einem 384-Bit Interface, soll die GPU eine Taktrate von stolzen 2300 MHz betragen. Mit anderen Worten: Leistung satt!