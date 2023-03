Hogwarts Legacy: Schatzgewölbe in Poidsear – Lösung für Schach-Rätsel

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Schatzgewölbe in Poidsear – Lösung für Schach-Rätsel © Warner Bros. / Avalanche (Montage)

Für die Lösung vom Schach-Rätsel in Hogwarts Legacy muss man kein Großmeister im Schach sein. Die Lösung braucht nur ein wenig Magie.

Hamburg – Schach mag eines der ältesten Spiele der Welt sein, es ist aber auch eines der komplexesten. Vielen Leuten sind die genauen Regeln, Taktiken und Feinheiten des Spiels bis heute ein Rätsel. Kein Wunder also, dass Fragezeichen auf einigen Gesichtern stehen, wenn sie in Hogwarts Legacy zum ersten Mal das Schach-Rätsel an der Poidsear-Küste sehen. Für dieses kleine Puzzle ist zum Glück aber kein großes Wissen nötig.

Zwei Zauber sind auf jeden Fall notwendig, um das Schach-Rätsel in Hogwarts Legacy zu lösen. Zum einen benötigt man den Transformationszauber, zum anderen sollte man Wingardium Leviosa im Gepäck haben. Im Schatzgewölbe findet sich ein überdimensioniertes Schachbrett mit einigen Figuren darauf. Die Aufgabe ist jetzt, eine Figur so hinzustellen, dass der schwarze König schachmatt wird.