Pokémon GO: Mega-Brutalanda Konterguide: So einfach lässt sich der Raid-Boss besiegen

Von: Daniel Neubert

Teilen

Konter-Guide zu Mega-Brutalanda © Niantic / ingame.de (Montage)

Mit dem Event „Funkelnde Fantasie“ taucht das Pokémon „Mega-Brutalanda“ in Pokémon GO auf. Der Konter-Guide verrät die beste Strategie zum Sieg über den Boss.

San Francisco – Mega-Pokémon sind ein besonderes Phänomen. Die sehr starken Monster tauchen in Pokémon GO häufig als Raid-Bosse auf und es kann ganz schön schwierig sein, sie zu besiegen. Für das neue Pokémon Mega-Brutalanda gibt es jetzt einen einfachen und schnellen Konter-Guide. Mit dieser Strategie wird es um einiges einfacher, das mächtige Pokémon in seine Schranken zu weisen.

ingame.de verrät, welche Pokémon-Typen und wie viele Trainer die Spieler mitnehmen sollten, um Mega-Brutalanda zu besiegen.

Mega-Brutalanda ist im Kampf besonders anfällig für Angriffe vom Typ Eis, Gestein, Drache und Fee. Am effektivsten gegen Mega-Brutalanda sind aber auf jeden Fall Eis-Angriffe. Die Spieler sollten also Pokémon mitbringen, die zu den entsprechenden Typen gehören, damit der Angriff gelingt.