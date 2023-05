Rapper emotional über Boxkampf – Sinan-G gibt Statement zu Manuellsen vs Bözemann

Von: Joost Rademacher

Teilen

Rapper emotional über Boxkampf – Sinan-G gibt Statement zu Manuellsen vs Bözemann © GMC/Unsplash/ingame (Montage)

Am Wochenende trafen die Rapper Manuellsen und Bözemann im Ring aufeinander. Sinan-G war sichtlich emotional über den Boxkampf.

Gelsenkirchen – Am vergangenen Wochenende gab es wieder ein Festmahl für Box- und Rap-Fans. Der lang erwartete Kampf zwischen Bözemann und Manuellsen stand auf dem Plan. Was aber im Voraus als sicheres Ergebnis schien, endete in einer Überraschung mit unerwartetem Sieg. Auch Sinan-G, der selbst 2022 gegen Bözemann in den Ring stieg, zeigte sich nach dem Kampf sichtlich emotional.

Mehr zum Statement von Sinan-G über Manuellsen lesen Sie hier.

Zuerst ging Manuellsen in der zweiten Runde zu Boden, in der dritten Runde schickte Bözemann ihn zwei weitere Male auf die Bretter. Schließlich entschied der Schiedsrichter auf K.O. und beendete den Kampf. Auch für Sinan-G, der selbst langjähriger Freund von Manuellsen ist und letztes Jahr noch gegen Bözemann kämpfte, war das ein überraschender Ausgang. Im Nachgang des Events gab er sich emotional in einem Interview mit NoTimeMMA.