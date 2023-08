Rapper bedroht Frau und Baby, weil er zu laut Call of Duty zocken soll

Von: Philipp Hansen

Teilen

Ein Rapper wurde verhaftet, weil er Frau und Baby mit einer Waffe bedroht haben soll. Die Bitte um weniger Krach beim Videospielen soll gewesen Auslöser sein.

Santa Monica, Kalifornien – In Call of Duty geht es virtuell heiß her. Leider schwappte die Gewalt in die Realität über, als US-Rapper Gunplay von seiner Frau gebeten wurde, leiser Videospiele zu zocken. Es soll zur Bedrohung mit einer echten Waffe und Kindeswohlgefährdung gekommen sein. Völlig traumatisiert meldet sich die Mutter nun zu Wort.

Name des Spiels Call of Duty: Warzone 2.0 Release 16. November 2022 Publisher Activision Reihe Call of Duty Entwickler Infinity Ward Plattform PS5, Xbox Series X, PC Genre First Person Multiplayer-Online-Shooter, Battle Royale Geschäftsmodell Free to Play

Rapper nach „Call of Duty“-Zocken verhaftet: Bedroht Frau und Baby mit einer Waffe

Rapper verhaftet: Beim Spielen von Videogame wird gerne geschimpft, gerade wenn es wie beim Fußball um eine kompetitive Runde gegen echte Menschen geht. Doch was gar nicht passieren sollte, nein darf, ist, wenn die digitale Gewalt in ganz reale Gewalt übergeht. Der US-Rapper ‚Gunplay‘ soll am 20. August 2023 seine Frau bedroht haben, weil die ihn aufforderte, leiser beim Zocken von Call of Duty zu sein.

Richard Welton Morales Jr. (44) ist in der Musikszene als der Rapper Gunplay bekannt – zu Deutsch etwa „Waffenspiel“.

Der Rapper soll am 20. August in Miami verhaften worden sein, nachdem er seine Frau, Vonshae Taylor-Morales, mit einer Waffe bedroht haben soll.

Auslöser soll gewesen sein, dass der Rapper sich über die Bitte, leiser zu zocken aufregte. Noch schlimmer wiegt die Tat, da auch das etwa 6 Monate alte Baby der Ehefrau in Gefahr gewesen sein soll.

Gunplay selbst weist alle Vorwürfe über sich zurück – wie immer gilt die Unschuldsvermutung.

Ein sogenannter Mugshot, also ein Polizeifoto, von Rapper Gunplay. © Polizei Miami / Richard Welton Morales Jr

„Sehr traumatisch“: Frau mit Waffe bedroht, weil der Mann ungestört CoD zocken wollte?

Auslöser für den Albtraum: Gunplay soll ziemlich laut Call of Duty, den enorm populären Ego-Shooter gespielt haben. Seine Frau forderte den Rapper auf, bitte leiser zu zocken. Denn seine betrunkenen Wutausbrüche weckten das Baby auf, gab Vonshae Taylor-Morales später der Polizei zu Bericht.

Daraufhin soll Gunplay explodiert sein, die Einrichtung des Zimmers zerlegt haben (via tmz.com). Um das Baby zu schützen, wollte die Mutter das Apartment verlassen. Danach behauptet sie, Gunplay habe ein AK-47-Gewehr gegriffen und es gegen ihre Brust gedrückt, während sie das Baby hielt, und gedroht: „Ich werde dich wegblasen.“ Vonshae sagt, sie habe versucht zu fliehen, aber Gunplay habe den Ausgang blockiert und versucht, das Baby am Kopf und Hals zu packen.

Ich bat Richard leiser zu sein, da er das schlafende Baby verängstige mit seinem Gebrüll beim ‚Call of Duty‘-spielen. Da ging er auf mich los […].

Frau und Baby in Sicherheit: einen Tag später meldete sich Vonshae Taylor-Morales via Instagram. Dort schrieb sie, dass sie und das Baby in Sicherheit seien, die Waffe sei in Polizeigewahrsam. Nun werde sie die Scheidung einreichen, weiter spricht sie von einem Dämon, den Richard (Gunplay) überwältigen müsse.

Rapper soll Frau und Baby bedrohen – Schuld ist ein „Dämon“

Rapper kämpft mit „Dämonen“: Gunplay selbst machte öffentlich, dass er mit einer Drogensucht kämpft. Nun kam laut seiner Frau noch hinzu, dass er ein „sehr übles Alkohol-Problem“ entwickelt habe. Das entschuldigt natürlich in keinster Weise die mehr als nur übertriebene Reaktion darauf, leiser Call of Duty zu spielen.

Gunplay hatte in der Vergangenheit für Negativschlagzeilen gesorgt, da er ein Hakenkreuz-Tattoo trägt und dies fadenscheinig rechtfertigte. Andere Rapper und Musiker sind übrigens spielbare Charaktere in Call of Duty, doch Gunplay wird trotz des theoretisch passenden Namens, sicher nie im Shooter spielbar werden.