"Red Dead Redemption 2": Mysterium um Braithwaite Manor gelüftet

Braithwaite Manor in "Red Dead Redemption 2" hat bei Spielern viele Fragen aufgeworfen. Wer verbirgt sich wirklich hinter der verrückten Frau in der Hütte?

In " Red Dead Redemption 2 " stoßen Spieler auf zahlreiche Geheimnisse.

" stoßen Spieler auf zahlreiche Geheimnisse. Eines davon versteckt sich in der Nähe des Braithwaite Anwesens.

Spieler haben jetzt herausgefunden, was es mit der verrückten Frau in der Holzhütte auf sich hat.

Was Spieler an "Red Dead Redemption 2" auch noch über einem Jahr nach dem Release begeistert, sind die zahlreichen Easter Eggs und Mysterien. Dazu gehören auch insgesamt 49 versteckte Schauplätze - als interessante Orte bekannt -, die Spieler in der Westernwelt entdecken können. An jedem dieser Orte schreibt Arthur Morgan einen Tagebucheintrag dazu. Auch nach dem eigentlichen Spielabschluss bleibt es spannend, sich mit den Mysterien von Red Dead Redemption 2 zu beschäftigen - wir verraten euch hier, was hinter dem Geheimnis der verrückten Frau von Braithwaite Manor steckt.

"Red Dead Redemption 2": Was verbirgt sich hinter Braithwaite Manor?

In der Nähe von Braithwaite Manor ist vielleicht der ein oder andere Spieler über einen Ort gestolpert, den Arthur in seinem Tagebuch "Braithwaites Geheimnis" betitelt. Bei den Braithwaites handelt es sich um eine reiche Familie, mit der Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang sich des Öfteren in die Haare kriegen - insbesondere mit Familienoberhaupt Catherine. Wer das Gelände unter den argwöhnischen Blicken der Wachen erkundet, findet westlich des Anwesens ein Plumpsklo, auf dem eine verrückte, junge Frau eingesperrt wurde. Arthur Morgan erhascht lediglich durch das Guckloch einen Blick auf das Mädchen, das nur wirre Wortfetzen von sich gibt. Befreien lässt sie sich weder mit Waffen noch mit Dynamit*.

Im Laufe des Spieles gibt es jedoch einen weiteren Hinweis auf die arme Kreatur auf dem Plumpsklo. Als Arthur mit Penelope Braithwhite vom Anwesen flieht, können Spieler die beiden zurück zu der verriegelten Hütte führen. Dabei verrät Penelope, dass es sich bei der jungen Frau um eine verstoßene Tochter von Catherine Braithwaite handelt. Weil sie körperlich entstellt und psychisch angeschlagen war, sollte diese eigentlich in ein Sanatorium gebracht werden. Um keine Aufmerksamkeit zu erregen, entschied man sich aber um und sperrte sie ein.

Im weiteren Spielverlauf von "Red Dead Redemption 2" taucht die verstoßene Tochter nicht mehr auf. Nach dem Epilog können Spieler jedoch als John Marston zu der Hütte zurückkehren. Dort offenbart sich dann das bittere Schicksal der jungen Frau: Sie wurde wohl in ihrem Gefängnis vergessen und ist gestorben. Einzig ihr Leichnam bleibt zurück.

