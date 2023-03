Release schon nächste Woche – Neuer DLC für Mario Kart 8 kommt

Von: Joost Rademacher

Release schon nächste Woche – Neuer DLC für Mario Kart 8 wird kommen © Nintendo/dpa-tmn/Screenshot

Schon nächste Woche wird das nächste DLC für Mario Kart 8 erscheinen. Die nächsten Maps im Booster-Streckenpass sind jetzt bekannt.

Kyoto, Japan – Die nächste Welle an neuen Strecken für Mario Kart 8 Deluxe ist unterwegs. Nachdem Nintendo den neuen Schwung an Maps für den Racer bei der letzten Nintendo Direct enthüllt hatte, ist ein neuer Trailer mit dem Releasedatum erschienen. Zusammen mit dem Termin wissen ist auch bekannt, welche Strecken in Welle 4 des Booster-Streckenpass ins Spiel kommen.

Die meisten Strecken in der neuen Welle kommen wieder einmal aus dem Mobilegame Mario Kart Tour für iOS und Android, die generell nicht unbedingt zu den Lieblingen der Spieler gehören. Dafür sind aber mit DK Skikane und Waluigi Arena zwei echte Fan-Favorites in der kommenden Welle mit von der Partie.