Release von nächstem GTA für 2024 erwartet

Von: Joost Rademacher

GTA 6 könnte nur noch knapp ein Jahr weit weg sein. In einer Finanzkonferenz mit Investoren machte Take-Two starke Andeutungen auf einen Release Ende 2024.

New York – Der Release von GTA 6 könnte immer mehr in greifbare Nähe rücken, sofern Take-Two mit seinen Prognosen nicht völlig falsch liegt. Die Muttergesellschaft hinter Rockstar Games hatte am 8. August den vierteljährlichen Finanzcall mit Investoren, was neue Einblicke in die Pläne und erwarteten Einnahmen von Take-Two bietet. Aus den Angaben wird aber zunehmend klar, dass GTA 6 Ende 2024 endlich erscheinen könnte.

Gaming Detective, ein bekannter Insider rund um alle Rockstar-Themen, hat die interessantesten Fakten und Eckpunkte aus dem Finanzcall in einem Post bei Twitter gesammelt. So hieß es, dass Take-Two weiter darauf besteht, dass 2024 das stärkste Jahr des Unternehmens werden solle. So große Pläne hatte für 2024 Take-Two schon einmal geäußert, dass das Unternehmen daran festhält, könnte gutes für GTA 6 bedeuten.