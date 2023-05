Riesenprojekt für Xbox erhält eigenen Livestream – Starfield Direct im Juni

Von: Joost Rademacher

Teilen

Riesenprojekt für Xbox erhält eigenen Livestream – Starfield Direct im Juni © Bethesda Game Studios

Bethesda wird im Juni einen Deep-Dive in Starfield zeigen. Dafür erhält es sogar eine eigene Präsentation, im Anschluss an das kommende Xbox Showcase.

Rockville, Maryland – Exklusivtitel auf der Xbox haben es in letzter Zeit nicht leicht. Einen großen Hoffnungsträger hat Microsoft aber noch in der Hinterhand, nämlich Starfield. Das Sci-Fi-Riesenprojekt von Bethesda soll im September erscheinen und bald dürfen Fans einen neuen Blick in das Spiel werfen. Anstatt aber brav neben anderen Xbox-Titeln zu stehen, bekommt Starfield sogar eine völlig eigene Präsentation.

Mehr zur großen Starfield-Präsentation im Juni lesen Sie hier.

Mehr zum Thema Microsoft setzt voll auf Starfield – Bethesdas Riesenprojekt bekommt eigenen Livestream

Für den 11. Juni hat Microsoft ein neues Xbox Showcase angekündigt, um seinen Fans neue Infos zu den neuesten Titeln zu bringen. In einem eigenen Blogpost spricht Microsoft von Überraschungen und Neuankündigungen der Xbox Studios. Starfield wird als wohl größter Xbox-Release in diesem Jahr aber eine Sonderbehandlung bekommen.