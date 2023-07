Robert Marc Lehmann kritisiert großen deutschen Streamer

Von: Aileen Udowenko

Robert Marc Lehmann

Trymacs ging auf den Bahamas mit Haien ins Wasser. Auf ein passendes Bild dazu reagierte Robert Marc Lehmann auf Instagram mit Kritik.

Hamburg – Um sich von dem möglichen Bären-Besuchen bei 7 vs. Wild abzulenken, ging Trymacs auf den Bahamas kurzerhand mit Haien schwimmen. Auf seinem Instagram-Kanal hielt der Streamer den Moment fest und zeigte sich gemeinsam mit seiner Freundin, die eines der Meerestiere im Arm hielt. Auf das Bild reagierte auch der Biologe Robert Marc Lehmann, dieser war allerdings wenig begeistert von der Aktion. In einem Livestream erklärt der Hai-Fachmann, warum er so harsch reagiert und zeigt sich trotz all der Kritik beeindruckt von Trymacs.

ingame.de berichtet von Robert Marc Lehmanns Kritik an Trymacs.

Trymacs hat sich auf den Bahamas aus seiner Komfortszene gewagt und ist mit Haien schwimmen gegangen. Auf einer der Inseln in der Karibik gilt es als mutige Touristen-Attraktion zu Ammenhaien ins Wasser zu steigen und für schicke Bilder mit den Meerestieren zu posieren.