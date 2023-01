Rockstar postet nur einen Satz und Fans drehen durch – GTA 6 in greifbarer Nähe?

Rockstar Games

Wird GTA 6 dieses Jahr endlich angekündigt? Rockstar Games lässt Grand-Theft-Auto-Fans mit einem Update für GTA Online darauf hoffen.

New York, USA – „Rockstar Games‘ neuestes Grand Theft Auto ist noch immer nicht in Sicht. Obwohl es letztes Jahr einen großen Leak gab, haben die Entwickler bisher nur offiziell bestätigt, dass das Spiel in Arbeit ist. Fans sehnen sich daher nach neuen Infos zum Spiel. Rockstar Games könnte nun einen Hinweis auf eine neue Ankündigung geliefert haben.

GTA 6 ist wohl auf der Wunschliste vieler Gamer ganz oben. Zehn Jahre liegen seit der Veröffentlichung des letzten Teils zurück. Rockstar liefert zwar regelmäßig neue Inhalte durch Updates für GTA Online, aber Fans wünschen sich längst ein neues Grand Theft Auto. Doch bis zum Release wird es voraussichtlich noch eine Weile dauern.