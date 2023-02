Strafbefehl gegen Ron Bielecki: Casino-Streamer droht halbe Million Euro Strafe

Von: Josh Großmann

Ein Berliner Gericht hat Strafbefehl gegen Ron Bielecki erlassen. Dem Glücksspiel-YouTuber drohen 480.000 Euro Strafe wegen illegaler Casino-Werbung.

Berlin – Ron Bielecki droht eine riesige Strafe in Höhe von 480.000 Euro. Das Berliner Amtsgericht Tiergarten hat einen Strafbefehl gegen den kontroversen YouTuber erlassen. Bielecki soll in 51 Fällen an illegalem Glücksspiel teilgenommen und in 37 Fällen auf seinen Kanälen – unter anderem auf Twitch und YouTube – illegale Casino-Werbung gemacht haben.

Vollständiger Name Ron Bielecki Geburtstag 24. August 1998 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 537.000 (Stand Februar 2022) Follower auf Instagram 666.000 (Stand Februar 2022)

Massive Geldstrafe für Ron Bielecki – Casino-YouTuber legt Einspruch ein

Was ist passiert? Für Ron Bielecki könnte es teuer werden. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat den YouTuber ins Visier genommen, da er mit Glücksspiel-Videos auf Twitch und YouTube auffällig wurde. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt soll Bielecki schon vorher auf seine illegalen Handlungen aufmerksam gemacht haben.

Das wird ihm vorgeworfen: Im Zeitraum von Oktober 2021 bis Mai 2022 soll der selbsternannte „Tornado-Erfinder“ in 51 Fällen an illegalem Glücksspiel teilgenommen haben. Im gleichen Zeitraum soll er 37 Mal auf seinen Kanälen auf Twitch, YouTube und Instagram Werbung für genau dieses illegale Glücksspiel gemacht haben.

Warum illegal? Zwar waren die Videos von Ron Bielecki ordentlich mit dem Zusatz „Anzeige“ oder „Werbung“ markiert, jedoch bringt dies nichts, wenn das virtuelle Casino keine Lizenz in Deutschland hat. In mehreren Beiträgen verspielte er Unmengen an Geld bei Stake – das Unternehmen sitzt auf der Karibikinsel Curacao und hat keine Erlaubnis, das Glücksspiel in Deutschland anzubieten.

Verzockt: Ron Bielecki drohen 480.000 Euro Strafe – Berliner Gericht bittet zur Kasse © YouTube: Ron Bielecki / WBS LEGAL (Montage)

Bielecki erhebt Einspruch: Der Strafbefehl ist nichts rechtskräftig, da Bielecki Einspruch eingelegt hat. Am Tag der Meldung zeigt sich der YouTuber in seiner Story auf Instagram freudestrahlend am Steuer seines Autos zum Song „Nothing’s gonna stop me now“ von Samantha Fox.

Ron Bielecki soll illegales Glücksspiel zocken und Werbung machen – Alle Casino-Streamer in Gefahr?

Casino-Streams sind eine verzwickte Lage auf der ganzen Welt. Auch MontanaBlack geriet ins Visier für seine Casino-Streams, weshalb man den Twitch-Streamer nur noch in den seltensten Fällen beim Zocken beobachten kann. Andere Casino-Streamer wie Orangemorange und Scurrows halten sich nach eigenen Angaben auf Malta auf – dort ist das Spielen und Bewerben von Stake-Streams erlaubt. Twitch hat erst kürzlich ‚härtere‘ Maßnahmen gegen Glücksspiel durchgesetzt.

Wie geht es weiter? Wie es für Ron Bielecki weitergeht, bleibt noch offen. Der YouTuber hat zwar Einspruch eingelegt, Anwalt Christian Solmecke zufolge könnte das aber ohne Ertrag bleiben. Die Beweislage gegen Bielecki sei einfach zu groß. Im schlimmsten Fall sorgt der Einspruch sogar für ein härteres Urteil.