Ron Bielecki sitzt auf Mykonos fest – Riesige Geburtstagsparty eskaliert komplett

Von: Niels Olesen

Ron Bielecki feiert riesige Geburtstagsparty auf Mykonos – Strandet am Flughafen © YouTube: Ron Bielecki

Der YouTuber Ron Bielecki ist vor allem für seine Partys bekannt. Seinen eigenen Geburtstag feiert er extra Wild und strandet am Ende auf Mykonos.

Mykonos – Der YouTuber Ron Bielecki ist vor allem fürs Feiern bekannt. Auf YouTube stehen vor allem Alkohol, Partys und Geld im Fokus. Auf Instagram präsentiert sich der ehemalige Fitness-Influencer ebenfalls gerne mit viel Alkohol. Für diese Art von Aufmerksamkeit hatte der YouTuber in der vergangen bereits Kritik abbekommen. Das interessiert ihn aber recht wenig.

ingame.de zeigt, wie Ron Bielecki ausgelassen Geburtstag feiert und warum er auf Mykonos fest sitzt.

In einem YouTube Video gibt Ron Bielecki ein paar Einblicke in die Partys. In Restaurants, Shuttlebussen und in einer Villa ging es ordentlich zur Sache. Auf einer der Partys sprachen Inscope21 und Ron über den Sober October: kein Alkohol, keine Zigaretten und keine Vapes. Man kann also gespannt sein, ob Ron Bielecki diese Challenge in Angriff nimmt.