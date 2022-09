Fortnite: Starttermin von Season 4 – wann geht’s los?

Von: Ömer Kayali

Teilen

Season 3 von „Fortnite“ steht unter dem Motto „Gute Vibes“. © Epic Games

Season 3 von „Fortnite“ hat vor einer Weile begonnen. Doch wann geht’s eigentlich mit Season 4 von Chapter 3 weiter und was erwartet die Spieler?

In wohl keinem Spiel geht es wohl so abwechslungsreich und bunt zu wie in „Fortnite“. Die Entwickler von Epic Games haben einen regelrechten Kult geschaffen und die vielen Spieler lieben die zahlreichen In-Game-Events und Neuerungen. Alle paar Monate startet eine neue Season, die wieder viele Inhalte bereithält. In der Regel kommen neue Waffen und Skins hinzu sowie einige Anpassungen der Spielwelt – mal größere, mal kleinere. Dabei kommen allerlei Figuren aus Filmen, Comics und Games zusammen. In Season 3 von „Fortnite“ stoßen zum Beispiel Darth Vader und Indiana Jones dazu, zuvor hatten viele Marvel-Charaktere einen Auftritt, unter anderem Spider-Man. Was Spieler in Season 4 erwartet, ist momentan noch nicht abzusehen. Dafür wissen wir, wann die nächste Saison von Kapitel 3 voraussichtlich beginnen wird.

„Fortnite“ Season 4 startet im September

Wie üblich gibt der aktuelle Battle Pass Auskunft darüber, wie lange die laufende Saison noch dauern wird. Da dieser am 17. September endet, ist davon auszugehen, dass Season 4 von „Fortnite“ am 18. September beginnen wird.

Bis dahin gibt es in der aktuellen Saison wieder viel zu entdecken. Das Motto von Season 3 ist „Gute Vibes“. Der Gameplay-Trailer vermittelt einen guten Eindruck von dem, was Spieler erwarten können – vor allem Darth Vader und Indiana Jones dürften bei vielen Interesse wecken.

Hier ist der Trailer:

„Fortnite“ Season 3: Was ist neu?

Einige der wichtigsten Neuerungen von Season 3 haben wir im Folgenden aufgelistet:

Im „The Block“-Gebiet können Spieler trotz „NoBuild“-Modus wieder bauen.

können Spieler trotz „NoBuild“-Modus wieder bauen. Es gibt reitbare Tiere in der Spielwelt, darunter Wölfe.

in der Spielwelt, darunter Wölfe. Spieler können sich mit durchsichtigen Kugeln über die Karte bewegen – sie können damit auch Achterbahn fahren.

über die Karte bewegen – sie können damit auch Achterbahn fahren. Neue Waffen : Hammer Assault Rifle, Two-Shot Shotgun und DMR.

: Hammer Assault Rifle, Two-Shot Shotgun und DMR. Ein mysteriöser Steinhaufen mit 5 Billionen (ja, wirklich Billionen) Lebenspunkten ist in der Spielwelt aufgetaucht. Spieler können diesen zusammen zerstören, um das Geheimnis zu lüften.