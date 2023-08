Season 5 von Modern Warfare 2 und Warzone hat einen Battle Pass

Von: Janik Boeck

Die Season 5 von Warzone 2 und MW2 bringt insgesamt 5 neue Waffen ins Spiel © Activision (Montage)

Es gibt einen neuen Battle Pass in Saison 5 von MW2 und Warzone.

Santa Monica, Kalifornien – Eines der Highlights einer jeden neuen Season für Warzone und Modern Warfare 2 ist der Battle Pass. Die Fans haben keine einfachere Möglichkeit, an neue kosmetische Inhalte zu kommen. Auch in Season 5 gibt es wieder einen neuen Battle Pass

ingame.de verrät, was im Battle Pass zu Warzone und MW2 Season 5 steckt.

Wenn man den Battle Pass für Warzone und MW2 Season 5 kaufen will, muss msn 1.100 CoD-Punkte blechen.