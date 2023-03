Warzone 2: Waffe wieder viel zu stark – das ist das Setup

Von: Janik Boeck

Mitte März startet bereits die Season 2 Reloaded von Warzone 2 und MW2 © Activision

In Warzone 2 gibt es eine neue absurd starke Waffe. Hier gibt es das Setup.

Santa Monica, Kalifornien – Call of Duty ist nicht unbedingt für gutes Balancing bekannt. Seit Anbeginn des Multiplayers gibt es pro Serien-Teil mindestens eine Waffe, die den Spieler selbst Jahre später noch Zornesröte ins Gesicht treibt. In Warzone 2 könnte es wieder so weit sein.

ingame zeigt das Setup mit der absurd schnellen TTK in Warzone 2.

Es geht um die KV Broadside. Die Shotgun ist eine von fünf neuen Waffen in Warzone 2 Season 2. Wie ihr sie freischaltet, erfahrt ihr im verlinkten Artikel. Bei dem Wort Schrotflinte dürfte so manchem Fan schon die Hutschnur platzen. Was die KV Broadside mit dem Setup so broken macht ist aber, dass der Ballermann eine halbautomatische Schrotflinte ist.