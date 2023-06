Shurjoka: Anzeige an KuchenTV ist raus – Wirft Rufmord und Verleumdung vor

Von: Joost Rademacher

Der Streit zwischen Shurjoka und KuchenTV spitzt sich weiter zu. Nach diversen Anfeindungen beider Seiten hat die Streamerin Anzeige erstattet.

Berlin – Die deutsche YouTube-Szene ist dem Drama nicht fremd. Selten kommt es aber mal vor, dass zwei Influencer*innen so richtig aneinander geraten. Zwischen zwei bekannten Namen könnte der Streit demnächst sogar rechtliche Folgen haben. Streamerin Shurjoka hat gegen KuchenTV eine Anzeige erstattet. Rufmord und Verleumdung werden dem Reaction-YouTuber jetzt vorgeworfen. Wie es zu der Anzeige gekommen ist und wie KuchenTV darauf reagiert, erklären wir hier.

Shurjoka gegen KuchenTV: Monatelanger Streit gipfelt vorerst in Anzeige

Was war passiert? Shurjoka und KuchenTV sind Influencer*innen, die beide von Zeit zu Zeit in der Kritik stehen. Pia „Shurjoka“ Scholz setzt sich oft für LGBTQ+-Rechte, gegen Gewalt an Frauen und gegen faschistisches oder rechtes Gedankengut ein. In den Augen einiger schlägt sie aber hin und wieder über die Stränge, wie als Shurjoka Hagrid als ekelhaften Menschen bezeichnete. Auch halten einige Streamer die Auszeichnung von Shurjoka beim deutschen Computerspielepreis für ungerechtfertigt. Dazu gehört auch KuchenTV.

Der Reaction-YouTuber hat selbst immer wieder harte Kritik aus verschiedenen Richtungen erhalten. Schon 2016 wurde Tim „KuchenTV“ Heldt für Volksverhetzung verurteilt, in den letzten Jahren hat KuchenTV sich auch mit anderen Streamern wie Scurrows angelegt und mit kontroversen Posts über die Ukraine für Aufruhr gesorgt.

Seit Anfang des Jahres hat KuchenTV schließlich Shurjoka zum Ziel von diversen Videos auf YouTube gemacht. Dabei ging es neben dem deutschen Computerspielpreis auch um Vorwürfe der Doppelmoral nach den Anschludigungen gegen den YouTuber Vlesk.

In einem mehrstündigen Livestream bei Twitch hat Shurjoka zuletzt ausführlich Stellung zu den Videos von KuchenTV bezogen. Seit seinen Videos habe sie im Internet vermehrt Beleidigungen und Anfeindungen erhalten, erklärte sie. Auch Gewaltandrohungen seien gegen sie in Privatnachrichten und Tweets vorgekommen. Zusätzlich soll er behauptet haben, sie wäre extremistisch eingestellt und ihr weitere problematische Aussagen zugeschrieben haben.

Im Verlauf des Streams verkündete sie schließlich, Anzeige gegen den YouTuber erstattet zu haben: „Ich habe für mich entschieden, weil ich mir nicht mehr anders zu helfen weiß und weil ich aus der Situation auch anders nicht rauskomme, das zur Anzeige zu bringen.“ (Im oben eingebundenen Stream ab 01:00:40)

Shurjoka gegen KuchenTV: So begründen beide Influencer*innen ihre Lage

So begründet Shurjoka die Anzeige: Dass sie rechtlich gegen KuchenTV vorgehen will, erklärt Shurjoka, hat nicht nur mit den kritischen Videos des YouTubers zu tun. Auch das vermehrte Aufkommen von Hassnachrichten würde in ihren Augen auf Tim Heldt zurückfallen. Auf Twitter hat Shurjoka einen ausführlichen Thread dazu verfasst, in dem sie ihr Vorgehen weiter erklärte. Eigentlich hätte sie die Anzeige nicht öffentlich machen wollen. Da manche Content Creator*innen Strafanzeigen aber zu Teil ihres Content-Plans machen würden, wollte Sie sich zuerst äußern, bevor ihr Worte in den Mund gelegt würden, führte Shurjoka weiter aus.

So reagiert KuchenTV: Der beschuldigte YouTuber hat es sich nicht nehmen lassen, direkt auf die Anzeige bei YouTube zu reagieren. In seinem Newsformat Cake News bezog er erstmals Stellung und meinte, die Situation sei „lächerlich“. KuchenTV stellte in den Raum, dass Shurjoka sich nicht bei ihm gemeldet habe, um ihn zu bitten, seine Videos zu unterlassen. Er meinte, Scholz hätte sich nicht bemüht, mit ihm zu reden, sondern hätte direkt zum äußersten Mittel gegriffen.

Inzwischen hat KuchenTV auch ein längeres Video gepostet, in dem er die Aussagen von Shurjoka ausführlich beleuchtet. Er meint eine Abmahnung gegen ihn wäre sinnlos, nach einer Klage könne er weiter Videos über sie machen, wenn auch ohne bestimmte Worte verwenden zu dürfen. Weiter stellt er klar, er würde in seinen Videos sachlich Shurjokas Aussagen kritisieren und weist die Anschuldigungen der Verleumdung von sich. Gleichzeitig distanziert er sich ausdrücklich von den Drohungen, die Shurjoka aus der Community erhalten haben soll.

Die Anzeige dürfte aber weiterhin bestehen. Dazu erklärte Tim Heldt in den Cake News, er würde sich fähige Anwälte suchen, um für einen etwaigen Prozess gewappnet zu sein. Dafür würde er wieder Spenden sammeln wollen. Die anfallenden Anwaltskosten wären andernfalls zu hoch, um sie alleine zu stemmen.