Skandal-Influencer wird bloßgestellt – Selbst MontanaBlack steht unter Schock

Von: Josh Großmann

Skandal-Influencer wird bloßgestellt – Selbst MontanaBlack steht unter Schock

YouTuber MiiMii macht regelmäßig Videos, in denen er ApoRed an den Pranger stellt. Dieses Mal wurde es so doll, dass sogar MontanaBlack fassungslos ist.

Buxtehude – Seit Monaten schreibt der Skandal-Influencer Nadim „ApoRed“ Ahadi etliche negative Schlagzeilen. Der Grund dafür sind sehr gut recherchierte Videos vom YouTuber MiiMii, der vermeintliche Lügen und Betrügereien von ApoRed aufdeckt. Der Influencer soll seine Fans mit gefaketen Gewinnspielen und Online-Shops über den Tisch ziehen. Die neuen Anschuldigungen aus MiiMiis neuntem Video über ApoRed lassen MontanaBlack schockiert reagieren – eigentlich war der Twitch-Streamer gut mit ApoRed befreundet.

ingame.de enthüllt, was MiiMii über ApoRed herausgefunden hat und warum MontanaBlack so schockiert reagiert.

MiiMii bringt seit zwei Jahren YouTube-Videos heraus, die der „Entschuldigungen an ApoRed“ nennt. Doch in diesen Videos entschuldigt sich MiiMii nicht, sondern deckt vermeintlichen Betrug von ApoRed auf. Der Influencer gibt sich in seinen Videos als reicher Unternehmer, dem Geringverdiener völlig egal sind – jedoch hat MiiMii herausgefunden, dass ApoRed seit längerer Zeit Insolvenz beantragt hat und nun Hals über Kopf in Schulden steckt.