Skandal-YouTuber nennt Trymacs einen „Schauspieler“ – Streamer ist völlig außer sich

Von: Josh Großmann

Skandal-YouTuber nennt Trymacs einen „Schauspieler“ – Streamer ist völlig außer sich © dpa/Michael Nelson/Instagram: Trymacs

Auf Twitch sieht sich der Streamer Trymacs ein Interview vom Skandal-YouTuber ApoRed an. Als sein Name fällt, wird der Streamer sauer und ist vollkommen entsetzt.

Hamburg – Auf Twitch ist Trymacs einer der größten Streamer, sodass es kein Wunder ist, wenn er seinen Namen zufällig in einem Video hört, das er sich ansieht. Doch als ihn ApoRed und Leon Machère verunglimpfen, bringt es den Hamburger aus der Fassung. Die Skandal-YouTuber sind nicht für ihre Ehrlichkeit bekannt und werfen Trymacs vor, sich in seinen Videos zu vertsellen.

Skandal-YouTuber sind nicht für ihre Ehrlichkeit bekannt und werfen Trymacs vor, sich in seinen Videos zu vertsellen.

ApoRed hat sich in 2022 nicht besonders beliebt gemacht. Mit provokanten Videos hat er sich in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses katapultiert und etliche Menschen schauen seinen Content, um sich über ihn lustig zu machen. Auch Trymacs schaut sich die Videos des skandalösen YouTubers an und reagiert auf die verrückten Statements des notorischen Lügners.