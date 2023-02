Sons of the Forest: Material ohne Ende durch kleinen Spielfehler

Von: Joost Rademacher

Sons of the Forest: Material ohne Ende durch kleinen Spielfehler © Endnight Games

Holz ist eine der absolut wichtigsten Ressourcen in Sons of the Forest. Mit einem einfachen Fehler kann man unendlich viele Stämme bekommen.

Hamburg – Holz ist in Sons of the Forest eine verbreitete und viel verfügbare Ressource. Der Wald steckt ja immerhin schon im Namen des Survival-Horror-Spiels. Wer das Überleben gegen die lokalen Mutanten und Kannibalen aber gut gesichert sehen will, sollte vor allem möglichst viel Holz in möglichst kurzer Zeit anhäufen. Damit man aber nicht in Handarbeit jeden Baum einzeln fällen müsst, kann man jetzt die nötigen Stämme mit einem Glitch einfach spawnen.

Wie man diesen Holz-Glitch in Sons of the Forest nutzt, verrät ingame.de.

Wer darauf hofft, mit dem Holz-Glitch ein schnelles Haus zusammenschustern zu können, sollte möglichst bald Nutzen daraus ziehen. Endnight Games ist mit Sons of the Forest kürzlich erst in den Early Access gegangen, das Entwicklerstudio arbeitet also noch sehr aktiv daran, das Spiel mit neuen Features zu versorgen und Bugs zu fixen. Man muss also davon ausgehen, dass das Studio den Glitch möglicherweise schon bald in einem Patch behebt.