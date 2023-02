Sons of the Forest: Server Status – Sind sie online?

Von: Janik Boeck

Teilen

Sons of the Forest: Server-Status © Endnight Games (Montage)

Sons of the Forest ist gestartet. Was sagt der Server Status auf Steam? Hier gibt es alle Infos.

Hamburg – Sons of the Forest ist auf Steam gestartet. Gänsehaut-Fans stürzen sich bereits zu Tausenden in das neue Survival-Horror-Abenteuer von Endnight Games.

ingame.de verrät alles über den Server Status von Sons of the Forest.

Mehr zum Thema Sons of the Forest: Server Status – Alle Infos zu Problemen mit Steam

Zum Release lautet der Server Status von Sons of the Forest auf Steam „online“. Alle Server sind aktiv und laufen problemlos. Einen Tag nach „Sons of the Forest“-Release (24.02.2023) spielen etwas mehr als 177.000 Spieler den Survival-Horror auf Steam.