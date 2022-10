„Uncharted 5“ nur noch eine Frage der Zeit? Hinweis lässt Fans hoffen

Von: Ömer Kayali

Offiziell haben die Entwickler von Naughty Dog noch kein neues „Uncharted“ angekündigt. Ein Hinweis weckt bei Fans jedoch die Hoffnung.

Zwar erzählte jeder „Uncharted“-Teil eine in sich geschlossene Geschichte, doch „Uncharted 4“ schien das Ende der Abenteuer von Nathan Drake gewesen zu sein. Allerdings werden immer wieder beliebte und erfolgreiche Franchises – ob Games, Filme oder Serien – in irgendeiner Art und Weise fortgesetzt. Dass PlayStations Indiana Jones-Klon seine Abenteurer-Schuhe an den Nagel hängt, ist längst nicht beschlossen. Vor einer Weile deutete einer der Creative Director beim Entwicklerstudio Naughty Dog ebenfalls an, dass es früher oder später ein neues „Uncharted“-Abenteuer geben könnte. Nun ist ein neuer konkreter Hinweis aufgetaucht, der vermuten lässt, dass die Entwickler weitere Pläne mit „Uncharted“ haben.

„Uncharted 5“: Naughty Dog sucht wohl neue Mitarbeiter für „Uncharted“

Den Hinweis liefert die Naughty Dog Mitarbeiterin Christina-Marie Drake McBrearty. Sie erklärte in einem LinkedIn-Beitrag, dass sie als Recruiterin neue Talente für das Studio sucht. Zudem schreibt sie darin, dass sie Teams nicht nur für neue Titel, sondern auch für „das Erbe von Uncharted“ aufbauen werde. Obwohl sie keine Einzelheiten nennt, deutet dies klar darauf hin, dass Naughty Dog weitere Projekte mit „Uncharted“ plant. Wenn man bedenkt, dass der kürzlich erschienene „Film“ mit Tom Holland die Spiele wieder ins Rampenlicht gerückt hat, wäre das nur logisch.

Neue „Uncharted“-Spiele könnten ohne Nathan Drake auskommen

Auch wenn Nathan Drake bei den Fans sehr beliebt ist, kann es sein, dass die Entwickler „Uncharted“ mit anderen Protagonisten fortsetzen. Zuletzt war das bereits im Spinoff „Uncharted: The Lost Legacy“ der Fall. Darin standen Chloe Frazer und Nadine Ross im Mittelpunkt. Denkbar ist auch, dass Nathan Drakes Tochter, Cassie Drake, in die Fußstapfen ihres Vaters tritt. Doch das ist zu diesem Zeitpunkt nur Spekulation. Wann wir mit einem neuen „Uncharted“ rechnen können ist ebenfalls völlig unklar. Allerdings wächst die Hoffnung der Fans, dass es in naher Zukunft weitere Titel geben wird.