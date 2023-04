Sony soll an neuer Handheld-PS5 arbeiten – Infos zu Aussehen und Funktion

Von: Josh Großmann

© Midjourney / ingame

Glaubwürdigen Quellen zufolge soll Sony an einer neuen Handheld-Konsole arbeiten. Schon jetzt sind Informationen über Leistung und Aussehen der Hardware bekannt.

Hamburg – Ein Brancheninsider veröffentlicht neue Informationen zur Hardware, die Sony für die Zukunft der PS5 geplant hat. Scheinbar will der Konsolen-Hersteller dem Steam Deck und der Nintendo Switch Konkurrenz machen und eine neue Handheld-Hardware schon bald präsentieren. Auch über Aussehen, Leistung und Funktion hat der Insider bereits gesprochen und kann Ausblicke über die neue PS5-Hardware geben, die intern „Q Lite“ getauft wurde.

ingame.de präsentiert alle Informationen über die neue Handheld-Konsole von Sony, die laut einem insider in Arbeit ist.

Schon lange wurde über die neue Hardware von Sony spekuliert und was der Konsolen-Hersteller neben PS5 und einer verbesserten Version der aktuellen Genertaion noch in Planung hat. Nun wurden neue Informationen über eine Handheld-Konsole bekannt, die schon bald angekündigt werden könnte. Dabei will Sony aber keinesfalls einen Nachfolger für PSP und PS Vita, sondern etwas völlig neues machen.