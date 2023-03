Pokémon GO: Spezialforschung zu Hoenn-Tour – So gibt es Shiny Jirachi

Von: Aileen Udowenko

Pokémon GO: Spezialforschung mit Shiny Jirachi jetzt verfügbar – Lohnt sich der Kauf? © Niantic

Die Hoenn-Tour 2023 hält für Trainer eine Meisterwerk-Forschung zu Shiny Jirachi bereit. Diese hat es allerdings ganz schön in sich.

Hamburg – Die Hoenn-Tour 2023 steht und kurz vor der Tür und passend zum Event bekommen Trainer erstmalig die Chance auf ein Shiny Jirachi in Pokémon GO. Doch schon die erste Stufe der Forschung stellt Spieler vor eine ganz schöne Herausforderung. Es stillt sich die Frag: Lohnt sich der Ticket-Kauf?

ingame.de verrät alles zur Meisterwerk-Forschung mit Jirachi in Pokémon GO.

Die Spezialforschung rund um Shiny Jirachi ist im Rahmen der Hoenn-Tour 2023 bereits live gegangen. Um an der besonderen Forschung teilzunehmen, müssen sich Trainer allerdings ein gesondertes Ticket für die „Meisterwerk-Forschung: Erfüllter Wunsch“ kaufen. Die Forschung kann bis zum 20. März 2023 im Shop von Pokémon GO erworben werden.