Nächster PlayStation-Hit auf PC – Spider-Man: Miles Morales erscheint im November

Von: Ömer Kayali

Spider-Man: Miles Morales erscheint im November als PC-Version. © Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment

Im Sommer erschien bereits der PlayStation-Hit „Spider-Man“ auf PC. Auch „Spider-Man: Miles Morales“ hat nun einen Release-Termin für die PC-Version.

Sony kündigte die PC-Portierung von „Spider-Man: Miles Morales“ vor einigen Monaten an. Jetzt steht das Veröffentlichungsdatum für das Spiel fest. PC-Spieler müssen sich nicht mehr bis 2023 gedulden, denn der Titel erscheint am 18. November auf Steam sowie im Epic Games Store. Sony gab den Release-Termin im offiziellen PlayStation Blog bekannt und veröffentlichte zudem ein Video, welches die Features der PC-Version hervorhebt.

„Spider-Man: Miles Morales“ auf PC mit Raytracing und unbegrenzter Framerate

Die PC-Version von „Spider-Man: Miles Morales“ unterstützt das Raytracing für Reflexionen und Schatten im Spiel sowie eine unbegrenzte Bildwiederholrate. Dadurch ist das Spiel nicht nur extrem flüssig, es bietet auch eine grandiose Grafik – sofern man einen guten Gaming-Computer besitzt. Darüber hinaus ist die PC-Version auch mit ultraweiten Bildschirmen kompatibel und damit Seitenverhältnisse von 21:9 oder 32:9. Neben der Steuerung via Maus und Tastatur wird auch der PS5-DualSense-Controller unterstützt. Das sind die PC-Anforderungen für „Spider-Man: Miles Morales:

Die PC-Systemanforderungen für „Spider-Man: Miles Morales“. © Sony PlayStation/Insomniac Games

Immer mehr PlayStation-Spiele erscheinen auf PC

Sonys PC-Offensive geht somit munter weiter. Neben den „Spider-Man“-Games sind bereits einige weitere PlayStation-Highlights als PC-Versionen erschienen. Zu diesen zählen „God of War“, „Horizon Zero Dawn“ oder die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“. Das Remake „The Last of Us Part I“ wird ebenfalls auf PC veröffentlicht, jedoch steht bislang kein konkreter Release-Termin dafür fest.

„Spider-Man 2“ erscheint 2023

Auch Marvel-Fans bekommen für die PS5 noch Nachschub. Schon 2023 kommt nämlich der nächste Teil vom Spinnenmann für die PlayStation. Einige Insider berichteten, dass „Spider-Man 2“ sogar alle Erwartungen noch übertreffen soll. Außerdem arbeitet das „Spider-Man“-Entwicklerstudio Insomniac Games noch an einem „Wolverine“-Spiel. Details sind dazu bislang jedoch nicht bekannt.