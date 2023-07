Spielwelt von GTA 6 soll voller World-Events stecken

Von: Aileen Udowenko

Vermeintlicher Trailer zu GTA 6 entfacht hitzige Diskussion auf Twitter © Rockstar Games (Montage)

GTA 6 soll mit einer riesigen Map daherkommen. Dass diese nicht droht langweilig zu werden, zeigt ein Map-Vergleich und passende

New York – GTA 6 bringt Spieler zurück nach Vice City. Die Map soll aber nicht nur ein Miami-Abklatsch werden, sondern auch das Umland mit einbeziehen. Laut Leaks soll die Karte sogar stetig erweitert werden. Das bedeutet vor allem eins: Viel Platz zum Austoben. Damit da keine Langeweile aufkommt, sorgt Rockstar Games für eine belebte Welt. Und dass das funktionieren kann, zeigt ein Blick auf Red Dead Redemption 2.

ingame.de berichtet über die World-Events in GTA 6.

Im Gaming wird immer mehr auf Open-World gesetzt. Da denkt man natürlich sofort an Elden Ring oder Tears of the Kingdom. Allerdings werden die großen Spielflächen nicht immer so gut umgesetzt und dann kann es schnell ziemlich öde werden auf den großen Karten.