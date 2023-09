Starfield: Eine der besten Rüstungen ist früh und einfach zu bekommen

Von: Ömer Kayali

Die Spielwelt von Starfield bietet Ausrüstungsgegenstände in Hülle und Fülle. Eine der besten Rüstungen können Spieler schon früh und einfach finden.

Hamburg – In der großen Spielwelt von Starfield gibt es sehr viel zu entdecken. Und wie es sich für einen Titel von Bethesda gehört, mangelt es auch nicht an Ausrüstungsgegenständen. Viel davon ist nicht wirklich zu gebrauchen und im Normalfall dauert es ewig, bis Spielerinnen und Spieler eine gute Rüstung finden. Wer nicht lange warten und suchen möchte, kann schon sehr früh im Spiel einen der besten Raumanzüge finden.

Name des Spiels Starfield Datum der Erstveröffentlichung (Release) 6. September 2023 Herausgeber (Publisher) Bethesda Softworks Entwickler Bethesda Game Studios Plattform Xbox Series X|S, PC Genre Rollenspiel, Science Fiction

Starfield: So bekommt man den Raumanzug Mark I schnell und einfach

Ein Trick macht‘s möglich: Im gesamten Spiel befinden sich verschlossene Kisten, die brauchbare Gegenstände enthalten. Viele davon lassen sich nur mit der Schlossknacken-Fähigkeit öffnen. In der Lodge, dem Hauptquartier der Constellation in Neu-Atlantis, findet man im Keller einen Lagerraum. Der Mark 1 Raumanzug steckt in einer Vitrine. Das Schloss erfordert eigentlich die Meisterstufe im Schlossknacken. Doch mit einem simplen Trick lässt sich dieses überwinden.

Schloss einfach knacken: Man muss lediglich den Cursor auf den Spalt zwischen den Scheiben bewegen und kann den Mannequin auswählen, auf dem die Rüstung platziert ist. Es öffnet sich das Loot-Menü, bei dem man den Raumanzug Mark 1 inklusive den Helm und das Pack aufnehmen kann. Konsequenzen dafür haben Spielerinnen und Spieler nicht zu befürchten. Das folgende Video veranschaulicht das Vorgehen:

Was kann der Mark 1 Raumanzug? Die Rüstung sieht nicht nur schick aus, sie bietet ordentlichen Schutz gegen physischen und energetischen Schaden sowie vor Hitze, Korrosion und Strahlung. Dadurch ist der Raumanzug einer der vielseitigsten, die man zu Beginn des Spiels finden kann. Darüber hinaus lässt er sich an einer Werkbank aufrüsten.

Trick wird bald vermutlich nicht mehr funktionieren: Da Bethesda sicherlich nicht beabsichtigt hat, dass die Rüstung auf diese Weise zu bekommen ist, werden sie den Fehler vermutlich in einem Update beheben.

Eine weitere starke Rüstung erhalten Spielerinnen und Spieler auch auf legitime Weise ohne Glitch: Wer die Mantis-Quest in Starfield abschließt, bekommt nicht nur eine legendäre Rüstung, sondern auch ein starkes Schiff.