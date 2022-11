7 vs. Wild Staffel 2 Folge 6: Die neue Episode auf YouTube – Datum und Start

Von: Aileen Udowenko

Teilen

7 vs. Wild Staffel 2 Folge 6: Datum und Uhrzeit – Gibt Fritz Meinecke schon auf? © 7 vs. Wild / unsplash (Montage)

In der letzten Folge von 7 vs. Wild ging es für Fritz Meinecke mental an seine Grenzen. Wie es für die Teilnehmer weitergeht, wird in Folge 6 verraten.

San José, Panama – In Folge 5 von 7 vs. Wild konnten die Teilnehmer ihr Geschick bei der Tageschallenge unter Beweis stellen. Der Bogenbau lief allerdings nicht für alle Kandidaten wie geplant und dies führte zu einiger Frustration auf der tropischen Insel. Besonders Fritz Meinecke war sichtlich angefressen von seiner Situation. Wie es für den Seriengründer und seine Mitstreiter weitergeht, sehen Fans in Folge 6 von 7 vs. Wild.

ingame.de verrät, wann die Folge online geht und wo man sie sehen kann.

Folge 5 endete mit einem weniger schönen Anblick. Ausgerechnet der Favorit und Titelverteidiger Fritz Meinecke hatte bei 7 vs. Wild nämlich mit einem emotionalen Tief zu kämpfen. „In der Sekunde hasse ich es gerade richtig und stelle mir die Frage, warum mache ich den Sch*** eigentlich?‘“. Nach vielen kleinen Rückschlägen beim Shelter-Bau und der Tageschallenge äußerte der Seriengründer bereits am zweiten Tag auf der Insel ernsthafte Bedenken an seiner Teilnahme.