State of Play: Sony kündigt heute Neuigkeiten für die PS5 an – Neue Marke im Gespräch

State of Play: Sony kündigt heute Neuigkeiten für die PS5 an – Neue Marke im Gespräch © Sony

Sony kündigt überraschend eine neue Ausgabe der State of Play an. Angeblich soll eine völlig neue Marke für die PS5 während der Show enthüllt werden.

Hamburg – Lange mussten Fans der PS5 schmoren. Während bei anderen Publishern ein Event nach dem anderen abgehalten wurde, warteten Sony-Jünger vergeblich auf eine neue Ausgabe der State of Play. Nun hat das Warten aber überraschend ein Ende gefunden. Sony kündigte wie aus dem Nichts an, am 13. September eine State of Play abzuhalten. Der Fokus der Veranstaltung soll auf PS5, PS4 und PSVR 2 liegen.

Stattfinden soll die plötzlich angekündigte State of Play von Sony schon heute Abend. Europäische Spieler und Spielerinnen brauchen allerdings einen langen Atem oder viel Koffein, wenn sie heute live dabei sein wollen. Starten soll die State of Play nämlich erst um 0:00 Uhr.