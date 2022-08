Destiny 2: Cheater 2 „ruinieren“ Weltmeisterschaft, während Tausende live zugucken

Von: Philipp Hansen

Destiny 2: Cheater 2 „ruinieren“ Weltmeisterschaft, während Tausende live zugucken © Bungie (Monatge)

Destiny 2 brach mit dem Königsfall-Raid Rekorde. Doch jetzt schimpfen die Spieler über Schummler, die live im Wettkampf cheateten.

Seattle – Destiny 2 war am Wochenende ganz groß auf Twitch, Hunderttausende sahen zu, wie die besten Spieler der Welt sich im „neuen“ Kingsfall-Raid einen erbitterten Wettkampf lieferten. Doch manche Schummler wollten sich einfach dreist zum Weltmeister cheaten, während live zugeschaut wurde.

ingame.de fragt, ob Destiny 2 gegen die Cheater machen kann oder ob sie die Zukunft ruinieren.

Die besten Destiny-Spieler fordern von Bungie jetzt, dass dem Cheating Einhalt geboten wird. Lange Zeit lag das Cheater-Problem im Space-Shooter im PvP (Multiplayer), dass jetzt im PvE (Spieler gegen die KI) so dreist gecheatet wird, rückt erst seit dem Worlds First so in den Mittelpunkt.