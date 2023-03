Streamer Knossi zeigt starke Leistung bei Let´s Dance – Selbst Llambi begeistert

Von: Peer Schmidt

Teilen

Jens „Knossi“ Knossalla bezeichnet sich selbst als „König des Internets“ und würde es sich auch gerne auf dem „Let‘s Dance“-Thron bequem machen © RTL/RTL+

Knossi hat einen weiteren Auftritt auf der Tanzfläche von Let‘s Dance. Diesmal tritt der Streamer mit Isabel Edvardsson mit einem Jive an.

Hamburg - Knossi hatte bei der Rumba in der letzten Woche einige Probleme und konnte die Jury von seiner Tanz-Performance nicht so richtig überzeugen. In der aktuellen Show durfte er mit Partnerin Isabel Edvardsson einen Jive präsentieren. Scheinbar war dieser Tanz für den Twitch-Streamer deutlich besser geeignet. Auf ingame.de kann man alles zu Knossis Auftritt bei Let´s Dance zum Lied „Danger Zone“ nachlesen.

Mehr zum Thema Knossi bei Let’s Dance: Tanz des Streamers bringt Jury zum Schwärmen

Selbst der sonst sehr verhaltene Juror Joachim Llambi war des vollen Lobes für Jens Knossalla. Knossi selber ist mitlerweile so begeistert vom Tanzen, dass er sagte: „Tut euren Frauen einen Gefallen und macht einen Tanzkurs.“