Top 10 Streamer in 2019 auf Twitch und Mixer - Platz 5 überrascht viele

Auf Twitch und Mixer sind die Live-Stream Zahlen dieses Jahr noch einmal nach oben geschossen. Dies sind die Top 10 Streamer in 2019.

Twitch bleibt größte Streaming Plattform in 2019

Mixer mit größtem Wachstum in Streaming-Markt

Top-Streamer mit mehr als 80 Millionen Zuschauer-Stunden

StreamElements und Arsenal.gg haben einen neuen Streamer-Report herausgebracht, der auch die Top 10 der meist geschauten Streamer des Jahres ausgibt. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass 2019 einige der bekanntesten Streamer wie zum Beispiel Michael Shroud Grzesiek oder auch Tyler Ninja Blevins von Twitch zu Mixer gewechselt sind. Ihre Zahlen wurden also dementsprechend kombiniert.

Top 10 Streamer: Twitch dominiert auch 2019 das Streaming Geschäft

Im Jahr 2018 hatte Twitch noch 75 Prozent des Marktes gehalten, während YouTube Gaming bei 22 Prozent lag und Facebook und Mixer lediglich jeweils bei 1 Prozent lagen.

Dies hat sich in 2019 nun leicht geändert. Twitch besitzt noch 73 Prozent des Marktes, während Mixer und Facebook auf 3 Prozent gestiegen sind. YouTube Gaming fiel auf 21% ab. Dennoch haben alle Plattformen über das Jahr ihre Zahlen deutlich verbessert. Während Twitch um 20% wuchs hat Mixer satte 149% dazugewonnen, was sicherlich auch daran liegt, dass der Streaming-Dienst hochkarätige Streamer wie Shroud und Ninja unter Vertrag genommen hat.

Top 10: Das sind die Streamer des Jahres 2019

Unangefochten auf Platz 1 der Streaming Top 10 in 2019 ist der Fortnite-Spieler Turner Tfue Tenney gelandet. Mit großem Abstand auf Platz 2 und unglaublichen 87.789.883 Stunden Zuschauerzeit führt der 21-Jährige die Rangliste an.

Auf Platz 2 liegt der ehemalige Counter-Strike Profispieler Michael Shroud Grzesiek mit 65.807.447 Zuschauerstunden. Er hatte noch Anfang des Jahres auf Twitch gestreamt, wechselte aber später zum Anbieter Mixer. Wie ingame.de* berichtet sieht er große Vorteile für Streamer in dem Vertrags-Modell, welches nun auch Twitch für einige Streamer einführen will.

Platz 3 der Streamer Top 10 hält 2019 der Streamer Summit1g mit 60.960.294 Zuschauerstunden. Den 4. Platz kann sich in diesem Jahr Ninja sichern, der ebenso wie Shroud zu Mixer wechselte und damit für viel mediales Aufsehen sorgte. Seine Streams häuften 57.951.217 Zuschauerstunden an.

Top 10: Mit World of Warcraft 2019 auf Mittelplatz der Top Streamer

Auf Platz 5 liegt der World of Warcraft Streamer Asmongold, der 55.403.041 Zuschauerstunden in 2019 verbuchen konnte. In diesem Jahr konnte er seine Zahlen stark verbessern, was sicherlich auch mit dem Start der WoW Classic zu tun hatte.

Auf dem 6. Platz der Top 10 steht der ehemalige Overwatch Profi Felix xQcOW Lengyel, der mit IRL und Variety-Streams 53.385.731 Zuschauerstunden verbuchen konnte.

Auf Platz 7 konnte sich Gaules mit 44.437.154 Stunden einreihen, während Sodapoppin mit Platz 8 und 41.419.831 Stunden vorlieb nehmen muss. Auf Platz 9 liegt LIRIK mit 38.824.374 Stunden und gerade noch in die Top 10 schaffte es NICKMERCS mit 37.444.502 Zuschauerstunden.

Der Gewinner des Streamer of the Year Awards Dr Disrespect, der weiterhin auf Twitch streamt, hat es 2019 nicht in die Top 10 geschafft.

