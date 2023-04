Neues Star Wars Abenteuer – Alles zum Release von Jedi Survivor

Von: Joost Rademacher

Neues Star Wars Abenteuer – Alles zum Release von Jedi Survivor © Respawn Entertainment

Morgen feiert Jedi Survivor den heiß erwarteten Release. Preload, Uhrzeiten für die Freischaltungen und Downloadgrößen sind jetzt bekannt.

Hamburg – Ein paar Jahre hat es gedauert, aber Cal Kestis feiert in Star Wars Jedi Survivor endlich seine Rückkehr. Das Action-Adventure von Respawn Entertainment steht kurz vor dem Release und verspricht schon jetzt, ein mächtiger Schritt nach vorne von seinem Vorgänger zu werden. Damit am Releasetag auch ein schneller Start ins Spiel gelingt, braucht es ein paar Infos zu Jedi Survivor.

Alles zum Release, Uhrzeiten und Preload von Jedi Survivor lesen Sie hier.

Jedi Survivor wird fast überall auf der Welt am selben Tag, am 28. April 2023, erscheinen. Was sich aber von Region zu Region ein wenig unterscheidet, ist die Uhrzeit für den Release. EA wird das Spiel auf allen Plattformen nämlich zeitgleich freischalten, in den verschiedenen Zeitzonen wird es also unterschiedlich spät sein.